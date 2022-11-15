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Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler hayret etti! 13 yaş büyük oyuncuyla...

15.11.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi akşamlarının iddialı dizisi Yasak Elma'da hayat verdiği Kumru karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın yalnızca 1 ay süren gizli aşkı bakın kim çıktı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler hayret etti! 13 yaş büyük oyuncuyla...

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisinde fırtınalar estiren Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisini görenler şaştı kaldı.

25 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, 2013 yılında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Dizide üvey babası tarafından tacize uğrayan ancak sesini duyuramayan lise öğrencisi Eylül'e hayat veriyordu. Sonrasında Yasak, Beyaz Yalan, Baraj gibi yapımlarda rol aldı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler hayret etti! 13 yaş büyük oyuncuyla...

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde kamera karşısına geçen Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkı da çok ünlü çıktı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler hayret etti! 13 yaş büyük oyuncuyla...

Güzel oyuncu bir dönem kendisinden 13 yaş büyük başarılı oyuncu ilker Kaleli ile aşk yaşamıştı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler hayret etti! 13 yaş büyük oyuncuyla...

Ünlü çift, yalnızca 1 ay süren bu beraberliği herkesten gizlemişlerdi.

İlker Karayel, Biran Damla Yılmaz'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı Sıla ile yeni bir aşka yelken açtı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler hayret etti! 13 yaş büyük oyuncuyla...

Biran Damla Yılmaz'ın adı ise basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu ile aşk dedikodularına karıştı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler hayret etti! 13 yaş büyük oyuncuyla...

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler hayret etti! 13 yaş büyük oyuncuyla...

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