Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkını görenler hayret etti! 13 yaş büyük oyuncuyla...

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisinde fırtınalar estiren Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisini görenler şaştı kaldı.

25 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, 2013 yılında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Dizide üvey babası tarafından tacize uğrayan ancak sesini duyuramayan lise öğrencisi Eylül'e hayat veriyordu. Sonrasında Yasak, Beyaz Yalan, Baraj gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde kamera karşısına geçen Biran Damla Yılmaz'ın eski aşkı da çok ünlü çıktı.

Güzel oyuncu bir dönem kendisinden 13 yaş büyük başarılı oyuncu ilker Kaleli ile aşk yaşamıştı.

Ünlü çift, yalnızca 1 ay süren bu beraberliği herkesten gizlemişlerdi.

İlker Karayel, Biran Damla Yılmaz'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı Sıla ile yeni bir aşka yelken açtı.

Biran Damla Yılmaz'ın adı ise basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu ile aşk dedikodularına karıştı.



