Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi bakın kim çıktı? Meğerse o da ünlüymüş!

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Kumru karakteriyle herkesin tanıyıp sevdiği bir isim haline gelen Biran Damla Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtığını açıkladı. Sevgilisinin kim olduğunu açıklayan Biran Damla Yılmaz herkesi şoke etti. Meğerse o da herkes tarafından tanınan ünlü bir isim çıktı.

24 yaşındaki güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler dizisinin ardından olağanüstü değişimiyle görenleri adeta şoka uğratmıştı. Kırgın Çiçekler dizinin ardından tüm Türkiye'de tanınan bir isim haline gelen Biran Damla Yılmaz, değişimiyle adeta şoke etmişti.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Geçtiğimiz aylarda Çağrı Telkıvıran'dan ayrılan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti. Biran Damla Yılmaz'ın açıklamaları sonrası ise sevgilisini görenler şoke oldu.

MEĞERSE O DA ÜNLÜYMÜŞ!

Gönlünü Doğuş Özdemiroğlu'na kaptıran Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisinin kim olduğu araştırılmaya başladı. Özdemiroğlu'nun kim olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Biran Damla Yılmaz'ın yeni sevgilisinin Darüşşafaka’da forma giyen Doğuş Özdemiroğlu olduğu ortaya çıktı.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan Doğuş Özdemiroğlu (17 Nisan 1996), Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka'da forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 1.91 metre boyundaki oyuncu şutör gard pozisyonunda görev almaktadır.





