Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz, Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel ile birlikte

Maske Kimsin Sen yarışmasından aşk çıktı. Yarışmada ayna karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz'ın, aynı programın sunuculuğunu yapan Tansel Öngel ile aşk yaşadığı iddiası, magazin basınının gündemine oturdu.

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandıran Yılmaz ile Masumlar Apartmanı'nın Naci Hoca'sı Tansel Öngel, yarışma sayesinde tanıştı.

Akşam'da yer alan habere göre; iki ismin flört etmeye başladıkları ve kendilerini tanıma aşamasında oldukları iddia edildi.

Öte yandan iki ismin aşkını belgeleyen ilk video da geldi. Videoda Yılmaz'ın Öngel ile spora geldiği görülüyor.



