MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz, Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel ile birlikte

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz, Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel ile birlikte

28.01.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske Kimsin Sen yarışmasında ayna karakterini canlandıran Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın, aynı programın sunuculuğunu yapan Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkiliyi paylaştıkları video ele verdi.

Maske Kimsin Sen yarışmasından aşk çıktı. Yarışmada ayna karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz'ın, aynı programın sunuculuğunu yapan Tansel Öngel ile aşk yaşadığı iddiası, magazin basınının gündemine oturdu.

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandıran Yılmaz ile Masumlar Apartmanı'nın Naci Hoca'sı Tansel Öngel, yarışma sayesinde tanıştı.

maske-kimsin-sen-ayna-biran-damla-yilmaz-cikti-biran-damla-yilmaz-kimdir_bY8T

Akşam'da yer alan habere göre; iki ismin flört etmeye başladıkları ve kendilerini tanıma aşamasında oldukları iddia edildi.

Öte yandan iki ismin aşkını belgeleyen ilk video da geldi. Videoda Yılmaz'ın Öngel ile spora geldiği görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Birlikte turneye çıkmak istiyor! "Ünlü öpücüğü tekrarlayabiliriz"Birlikte turneye çıkmak istiyor! "Ünlü öpücüğü tekrarlayabiliriz"
Anahtar Kelimeler:
Biran Damla Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti ile ayrı ittifak peşinde iddiası…

Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti ile ayrı ittifak peşinde iddiası…

Meteoroloji uyardı! 21 il için sarı alarm

Meteoroloji uyardı! 21 il için sarı alarm

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Cinsel ilişkiden sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası çok kötü

Cinsel ilişkiden sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası çok kötü

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.