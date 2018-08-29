Yasak Elma'nın oyuncusu Talat Bulut sessizliğini bozdu

Yasak Elma dizisinde set çalışanı Özge Ş.’nin tacize uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından oyuncu Talat Bulut hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Savcı soruşturmasını tamamlayarak takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine Özge Ş.’nin avukatı Sibel Önder, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderek karara itiraz etti. İtiraz talebini değerlendiren hakimlik 14 Ağustos 2018’de görülen duruşmada kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın delillere, oluşa, eylemin niteliğine, ve hukuka uygun olduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme bu kararının kesin olduğunu kaydetti.

Mahkeme kararı sonrası Talat Bulut sessizliğini bozdu. Kendisine iftira atıldığını belirten Bulut sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Mevlana'nın 'dün dünde kaldı ama yarına dair bir şey söylemek lazım' sözünü ben değiştirmeliyim. Dün dünde kalmadı. Bugüne ve yarına dair yeni şeyler söylemek ve uyarılar yapmak gerek. Üzerime haksızca atılan ve mesnetsiz olduğu yargının tüm mercileri tarafından defalarca ispat ve tescil edilen bir iftirayı insanoğluna yakışmayacak bir şekilde bana düşmanlık için pervasızca kullanma çabası içine giren herkesi ama herkesi bugüne kadar hayret ve sükûnetle takip ettim.