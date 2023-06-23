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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Buğrahan Tuncer ile evlenir evlenmez bakın ne yaptı

23.06.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu Eda Ece, 21 Haziran'da uzun zamandır birliktelik yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girdi. Görkemli düğünün yankıları devam ederken ünlü oyuncu evlenir evlenmez o akıma uydu.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Buğrahan Tuncer ile evlenir evlenmez bakın ne yaptı

2019 yılından bu yana ilişki yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer evlendi. Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus’ta düzenlenen düğün töreniyle nikâh masasına oturdu.

Görkemli düğünün yankıları devam ederken ünlü oyuncu düğününün hemen ardından akıma uyup sosyal medya sayfasındaki soyadını Tuncer yaptı. Eda Ece'nin bu hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

eda ece ınsta

Düğünde Eda Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen’in yanı sıra Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli, Buğrahan Tuncer’in şahitliğini ise Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli yaptı.

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