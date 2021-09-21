Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den esprili paylaşım: Yasak Elma bizimdir

Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in başrollerde oynadığı Yasak Elma, yeni sezonuyla ekrana gelmeye başladı.

Dizide Yıldız rolünü canlandıran Eda Ece, Fox'un yeni sezon tanıtımında çekilen bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Dizi dışında da yakın arkadaşı olan ve yaz tatiline de birlikte çıktığı Şevval Sam'la çekilen bir pozunu paylaşan Eda Ece, "Yasak Elma bizimdir; sorunu olan ağlayarak günlüğüne yazabilir" notuyla hayranlarına mesaj verdi.

Güzel oyuncunun esprili paylaşımına yüz binlerce beğeni geldi.



