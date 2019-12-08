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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece: En zorlandığım sahne...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece katıldığı bir programda dizide en zorlandığı sahneyi açıkladı. Ece samimi açıklamalarıyla beğeni topladı.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece: En zorlandığım sahne...

Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle beğeni toplayan Eda Ece Aslı Şen’in Youtube kanalındaki programa konuk oldu.

Eda Ece, “Dizide en zorlandığın sahne hangisiydi?” sorusuna "Benim İngilizcem çok iyidir ama Yıldız karakteri eğitimsiz ve İngilizcesi çok az. O yüzden bir sahnede İngilizce kelimeleri yanlış söylemem gerekiyordu. Hem eğlenceli hem de zor oldu benim için" yanıtını verdi.

Müziğe karşı mesafeli olduğunu dile getiren Ece, "En az bilgim olan konu müziktir. Bu huyumu biraz yaşlı buluyorum. Arabada bile bir belgeseli bağlar dinlerim, her konuda bilgi almayı severim çünkü. Klasik müzik falan olunca kendimi daha dingin hissediyorum" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Egitimsizmi? ya havalarada bak. Senin gibi düşünenler eğitimsiz aslında. Ingilizce bilmeyeni aşağılıyor aklı sıra. Git Ingiltere de yaşa o zaman ne işin var burda.
Tek zorlandığın sahne bu olsun, Allah dahada zorlanacak sahnelerden korusun...
Tek derdin o olsun, Allah başka elem vermesin...
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