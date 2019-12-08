Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece: En zorlandığım sahne...

Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle beğeni toplayan Eda Ece Aslı Şen’in Youtube kanalındaki programa konuk oldu.

Eda Ece, “Dizide en zorlandığın sahne hangisiydi?” sorusuna "Benim İngilizcem çok iyidir ama Yıldız karakteri eğitimsiz ve İngilizcesi çok az. O yüzden bir sahnede İngilizce kelimeleri yanlış söylemem gerekiyordu. Hem eğlenceli hem de zor oldu benim için" yanıtını verdi.

Müziğe karşı mesafeli olduğunu dile getiren Ece, "En az bilgim olan konu müziktir. Bu huyumu biraz yaşlı buluyorum. Arabada bile bir belgeseli bağlar dinlerim, her konuda bilgi almayı severim çünkü. Klasik müzik falan olunca kendimi daha dingin hissediyorum" diye konuştu.

