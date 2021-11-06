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Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’nin paylaşımına Ergin Ataman’ın eşinden şaşırtan yorum

06.11.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen dizi Yasak Elma’da canlandırdığı Yasak Elma karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Eda Ece’nin Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, Anadolu Efes’in teknik direktörü Ergin Ataman’ın eşi Berna Ataman’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’nin paylaşımına Ergin Ataman’ın eşinden şaşırtan yorum

Fox Tv’nin çok izlenen yapımı Yasak Elma’da canlandırdığı Yıldız karakteriyle hayran sayısını ikiye katlayan Eda Ece’den ilginç bir itiraf geldi. Bir mağazada aynı selfie'si yapan oyuncu, Instagram'dan, "Set dışı hayatımdan pek paylaşım yapmıyorum haklısınız! Herkes beni Yıldız sanıyor. Gurur. Mahmuriyet yeri..." diye yazdı. Hayranlarının istediğini kırmayan oyuncu, daha sonra üst üste iki paylaşım daha yaptı.

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Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman'ın eşi Berna Ataman ise, "Caption okumadan tam da aynı şeyi düşündüm. Yıldız'ın elli tonunu her yerde görüyor zaten takipçiler biraz da Eda mı lazım acaba diye, ama madem mahrumiyet yeri susuyorum" diye yazdı.

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Eda Ece ise, "Her şeyimi bir anda koysam ya" karşılığını verdi. Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes forması giyiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece
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