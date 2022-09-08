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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece yeni sezon setinden paylaşım yaptı!

08.09.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma 6. sezon çekimlerinde başladı. Yasak Elma dizisi konusu ve oyuncularıyla seyirciyi kendine bağlamayı başaran diziler arasında yer alıyor. Dizinin eğlenceli karakterlerinden Yıldız'ı canlandıran Eda Ece geçtiğimiz günlerde dizinin yeni sezonu için saçlarını yaptırmıştı. Eda Ece yeni paylaşımıyla sete çıktığını duyurdu.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece yeni sezon setinden paylaşım yaptı!

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in bulunduğu her hafta Pazartesi akşamları FOX Tv ekranlarında yayınlanıyor. Yasak Elma en son 5. sezonu ile 146. bölümle sezon finali yapmıştı. Yeni sezon çekimlerine başlayan Yasak Elma dizisi oyuncusu Eda Ece 'Yıldız' rolüyle paylaşımda bulundu.

SELAM YILDIZCIM

Yasak Elma 6. sezon çekimlerine başlayan oyunculardan Eda Ece dizi setinden paylaşım yaptı.

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Eda Ece yaptığı ikili paylaşımın altına "Selam Yıldız'cım. 6. sezon! Şaka gibi ama bunu siz istediniz." şeklinde yazdı.

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YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisi bilindiği üzere 146. bölümü ile 5. sezon finalini yayınlamıştı. 6. sezonun ne zaman ekranlara geleceği hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Yasak Elma geçtiğimiz yıl yeni sezona 13 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da yine Eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

yasak elma

YASAK ELMA SON BÖLÜM, SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Çağatay'ın Doğan'a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay'dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

Yıldız ve Ender, Handan'ın yeni ortak olmasıyla şoke olurlar. Handan ise bundan sonra Ender ve Yıldız'a nefes aldırmamaya kararlıdır. Diğer tarafta Çağatay, tüm bu olan bitenin arkasında Doğan'ın olduğunu anlayarak olanları su yüzüne çıkarmak için bir plan yapar.

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FOX Biran Damla Yılmaz Eda Ece Murat Aygen Şevval Sam yasak elma yasak elma yeni sezon
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