Yasak Elma’nın Yıldız’ı Yasak Elma’den bomba gibi spoiler! 'Biz bile şok olduk'

Yasak Elma dizisinin sevilen karakterlerinden Yıldız’ı canlandıran Eda Ece, bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve evinde karantina altında kalmıştı. Eda Ece’nin sosyal medya hesabını takip edenler, oyuncunun dizi setinden yaptığı paylaşımlara bayılıyor.

EDA ECE’DEN YASAK ELMA SPOİLER’I

Geçtiğimiz günlerde elindeki senaryosunu fark etmeden yaptığı bir paylaşımı gören izleyiciler, aynaya yansıyan senaryodaki yazıyı okuyarak, dizinin en can alıcı sahnesi ile ilgili ipucunu bulmuştu.

Bu tür durumlar için artık daha hazırlıklı olan oyuncu, kısa bir süre önce istemeden verdiği bu bilgiden sonra daha dikkatli davranıyor.

Ancak tabii bu gelecek bölümlerle ilgili heyecanı arttırmak için yaptığı paylaşımlara bir engel değil.

Eda Ece, bu hafta 102. bölümü yayınlanan dizinin bir sonraki hafta geçireceği ilginç dönüşümle birlikte yaşanacakların beklenenden daha da şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Yaptığı son paylaşımda, oyuncu hayli iddialı bir cümle kurdu! İzleyiciye yeni bölümü kaçırmaması telkininde bulunan Eda Ece, “100 bölümdür oynadığımız dizide biz bile şok olduk. Kaçmaz!” notunu düştü.