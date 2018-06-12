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Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut ifadeye çağrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2018 13:45 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin oyuncularından Talat Bulut'un kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden set çalışanı Özge Ş.'nin avukatı Sibel Önder, oyuncu ile müvekkili arasında medyaya yansıyan iddialara ve yürüyen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı

Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut ifadeye çağrıldı

Yasak Elma dizisindeki taciz skandalının yankıları sürüyor.

Talat Bulut'un set çalışanını taciz ettiği iddiası sonrası tacize uğrayan genç kadının avukatı açıklama yaptı.

Soruşturma kapsamında Talat Bulut'un ifadeye çağrıldığını söyleyen Avukat Önder, "Müvekkilim 19 yaşında olup popülarite peşinde değildir" dedi. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Avukat Sibel Önder, adliyenin bahçesinde "Bazı açıklamalar ve karalamalara istinaden müvekkilim adına basın açıklaması yapacağım" dedi.

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Önder yaptığı açıklamada, müvekkilinin kostüm sorumlusu olduğunu belirterek, işini yaparken Talat Bulut tarafından arka odaya götürüldüğünü, burada soruşturmaya konu olayın yaşandığını iddia etti. Olaydan 5 gün sonra müvekkilinin Talat Bulut hakkında şikayetçi olduğunu hatırlatan Avukat Önder, olaydan sonra oyuncu Talat Bulut tarafından yapılan açıklamaların etik olmadığını söyledi.

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KENDİ RUHUNA KENDİ BEDENİNE SAHİP ÇIKTI

Avukat Önder özetle şunları söyledi:

"Söz konusu eylem bilindiği gibi bir taciz eylemidir. Ve taciz karanlıkta, kuytuda yetişir. Bizim bunun üzerine tutacak gün ışığımız mevcuttur. Günümüzde bir çok kadın cinsel istismara uğramaktadır. Bununla ilgili genelde kadınların hepsi de sessiz kalmaktadır.

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Müvekkilim 19 yaşında olup popülarite peşinde değildir. Bir kadının kendi ruhuna, kendi bedenine sahip çıkışıdır. Tüm kadınlar gibi ezilip, sessiz kalıp bunu bir kader haline getirmemiştir. Müvekkilim bir çok kadının makus talihini değiştirecek eylemi gerçekleştirmiştir. Müvekkilimin bu durumu şikayet etmesi popülarite peşinde koştuğunu göstermez.

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Müvekkilimin maddi durumunun olmayışı, ekmeğinin peşinde koşuyor oluşu, karşı tarafın belli bir üne, şöhrete, belli bir mali güce sahip olması demek, müvekkilimi karalayacağı anlamına da gelmemektedir. Müvekkilim yaşadığı travma sebebiyle görevini yerine rahatlıkla getirememektedir. Aynı taciz eylemine başkaları tarafından da maruz kalacağı korkusunu an be an yaşamıştır.

Talat Bulut hakkında yapmış olduğumuz suç duyurusu yargıya intikal etmiş olup, soruşturma devam etmektedir. Şüphelinin ifadesi alınmak üzere kendisine tebligat gönderilmiştir. Dizideki bütün oyuncularımız da müvekkilime destek veriyor. Her biriyle teker teker görüştük ve tanıklık yapacaklarını söylediler. Durumları ve koşulları uygun olduğu süre içerisinde desteklerini sağlayacaklar. Bunlara dizi oyuncuları ve çalışanlar da dahil”. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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