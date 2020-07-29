Yasak Elma yeni sezon 75. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika cezaevine giriyor! Yasak Elma ne zaman başlıyor?

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezonu ile ekranlara dönmek için gün sayıyor. Koronavirüs nedeniyle son olarak Mart ayındaki 74. bölümüyle ekrana gelen dizi için daha sonra sezon finali kararı alınmıştı.

Yeni sezonda stoklu olarak yayınlanacak olan Yasak Elma'nın çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı yeni sezondan ilk fragman ise yayınlandı.



Yasak Elma 75. bölüm fragmanında Şahika'nın cezevine girmesi dikkat çekti.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma, yeni sezonuyla Eylül'de Fox TV ekranlarında olacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır.



Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar.

Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.



