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Yasaklanan Like a Prayer’ın yönetmeni konuştu: 'Madonna söyledi'

10.04.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madonna’nın yayınlandığı 1989 yılında olay yaratan ve Vatikan tarafından yasaklanan Like a Prayer’ın yönetmeni Mary Lambert, yıllar sonra tartışmalı klibin arka planını anlattı.

Yasaklanan Like a Prayer’ın yönetmeni konuştu: 'Madonna söyledi'

Madonna’nın olay yaratan klibi Like a Prayer'ın yönetmeni Mary Lambert, tartışmalı video hakkında bilinmeyenleri anlattı. Vatikan’ın 1989 yılında yasakladığı klip, Madonna’nın kariyerinde de bir dönüm noktasıdır.

Madonna'nın 1989 tarihli klibinde şarkıcı, yanan haçların önünde dans ederken stigmata (vücutta çarmıha gerilen İsa'yla aynı yerlerde yaralar görülmesi) deneyimi yaşıyor ve bir kilisede canlanan siyahi bir İsa heykelini öpüyordu.

MADONNA’YA BOYKOT

İtalyan Roma Katolik tarihçisi Roberto de Mattei de o dönemde "Bu klip bir kilisenin içinde ahlaksızları gösterdiği için dine küfür ve hakarettir" demişti.

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Papa II. John Paul de Madonna hayranlarını şarkıcıyı İtalya'da boykot etmeye ve Blond Ambition turnesine katılmamaya teşvik etmişti.

Klip hakkında konuşan Lambert, The Hollywood Reporter'a verdiği demeçte "Cinsel coşkuyla dini coşku arasındaki ilişkiyi keşfetmek istemiştim" ifadelerini kullandı.

Yönetmen, siyahi İsa karakterinin "Madonna'nın kendisine 'sunakta siyahi bir adamla sevişmek' istediğini söylemesinden kaynaklandığını" sözlerine ekledi.

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Lambert buna "Peki o zaman, neden bu siyahi bir İsa olmasın? Haydi, sonuna kadar gidelim" diye cevap verdiğini hatırlıyor.

163 MİLYON İZLENDİ

Lambert, yanan haçların "kendine mal etme fikri uyandırdığını, Ku Klux Klan'ın birçok insan için kutsal bir sembol olan haçı alıp korku ve dehşet salacak, ırk nefretini teşvik edecek şekilde kendine mal edebildiğini" söyledi. Ardından ekledi:

Bunu tersinden sunmak istedim.

Tartışmalara rağmen "Like a Prayer" MTV Video Müzik Ödülleri'nde Yılın Klibi dalında aday gösterilmişti ve o zamandan beri YouTube'da 163 milyondan fazla görüntülendi.


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