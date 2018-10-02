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Yaşamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı! Yaşamayanlar'da Mia ölüyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 02.10.2018 01:53 | Son Güncelleme

BluTV'de izleyicilerle buluşan 'Yaşamayanlar'da avcılar ile vampirler arasındaki iktidar savaşlarında son raunt başlıyor. Kartların yeniden dağıtılacağı 6'ncı bölümde Dmitry'nin Mia'nın öldüğünü gördüğü an akıllarda büyük bir soru işareti yaratacak.

Yaşamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı! Yaşamayanlar'da Mia ölüyor mu?

Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in başrollerini paylaştığı 'Yaşamayanlar'ın altıncı bölümünde vampirler ile avcılar arasındaki mücadelede her iki taraf da artık kazanmak için savaşacak.

Avcılar güç kazanırken, Dmitry'nin Mia'yı ölmüş halde bulması tüm dengeleri alt üst edecek. "Mia, gerçekten öldü mü?" sorusunun cevap bulacağı bölümde Karmen'in gizemi de ortaya çıkmaya başlayacak. Numel'in esir tutulması, vampirlerin arasında da bir güç savaşının yaşanmasına neden olacak. 'Yaşamayanlar'ın yeni bölümü 4 Ekim Perşembe saat 19:00'da sadece BluTV'de!

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