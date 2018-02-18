Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti

Seren Serengil, Mart 2017'de flört etmeye başladığı Özay Bakır'dan Aralık'ta ayrılmıştı.

Seren Serengil, 1 ay önce de şarkıcı Yaşar İpek ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.

Sevgililerin bu yaz nikah masasına oturacağı söyleniyordu. Ama önceki gece bomba patladı, yollar ayrıldı.

İddiya göre; Seren Serengil eski sevgilisi Özay Bakır'ın Instagram hesabına bakarken yanlışlıkla beğeni butonuna bastı. Hemen silse de durumu fark eden bir takipçisi ekran görüntüsü alıp Yaşar İpek'e göndedi.

TAKİBİ BİLE BIRAKTI

Posta'nın haberine göre; Yaşar İpek de kıyameti kopardı. Seren Serengil'i takibi bıraktı. Ancak iki ismin de Instagram hesaplarında fotoğrafları duruyor.

Bakalım ikili bu konu hakkında şimdi ne diyecek?

Seren Serengil, mahkeme kararına uymayıp Gülben Ergen aleyhine konuşmaya devam edince 3 gün hapis yatmıştı.

Seren Serengil 3 gün yattığı cezaevinden çıktıktan sonra Yaşar İpek için şunları söylemişti:

''Adam gibi adama rastlamayalı çok uzun zaman geçmişti. Kaç yıldır unutmuştum böyle sahiplenilmeyi. Bana kadın olduğumu hatırlattı. İçeri girmemem için verdiği çabayı gördüm. Öyle bir zamanda karşıma çıktı ki, kayıtsız kalmam mümkün değildi. Bugünkü mutluluğumu Yaşar'a borçluyum.''

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?