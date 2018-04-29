Yaşar İpek ve Seren Serengil nişanlanıyor! Aile istemedi mi?

Bugün Yaşar İpek ile nişanlanan Seren Serengil günlerdir herkesten sakladığı nişan elbisesiyle fotoğraf paylaştı.

Seren Serengil paylaştığı fotoğrafa "Mutluluğun tarifi yok. beni almaya gelmiş sevgili..." yazdı.

İlişki sözleşmesinden sonra aralarındaki problemleri halleden Seren Serengil ile Yaşar İpek sürpriz bir kararla evlenmeye karar vermişti. Yaşar İpek, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede Seren Serengil'e herkesin önünde evlilik teklifinde bulunmuştu.

YAŞAR İPEK'İN AİLESİNİ İSTEMEDİ

Yaşar İpek'in ailesinin Seren Serengil'i istemediği ve nişana da gelmeyeceklerini iddia edildi.

Bu iddialara Seren Serengil'den yanıt geldi.

, Bir takipçisi Seren Serengil'in fotoğrafının altına, "E kaynanan görümcen gelmiyormuş" yorumuna "Evet ben istemedim geçerli nedenlerim vardı öyle uygun gördük" cevabını verdi.

