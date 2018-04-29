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Yaşar İpek ve Seren Serengil nişanlanıyor! Aile istemedi mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2018 10:05 | Son Güncelleme

Yaşar İpek ve Seren Serengil bugün nişanlanıyor! Seren Serengil ilk fotoğrafı paylaştı! Seren Serengil, Yaşar İpek'in ailesiyle ilgili açıklama da yaptı

Yaşar İpek ve Seren Serengil nişanlanıyor! Aile istemedi mi?

Bugün Yaşar İpek ile nişanlanan Seren Serengil günlerdir herkesten sakladığı nişan elbisesiyle fotoğraf paylaştı.

Seren Serengil paylaştığı fotoğrafa "Mutluluğun tarifi yok. beni almaya gelmiş sevgili..." yazdı.

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İlişki sözleşmesinden sonra aralarındaki problemleri halleden Seren Serengil ile Yaşar İpek sürpriz bir kararla evlenmeye karar vermişti. Yaşar İpek, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede Seren Serengil'e herkesin önünde evlilik teklifinde bulunmuştu.

Yaşar İpek'in ailesi Seren Serengil'i istemiyor!Yaşar İpek'in ailesi Seren Serengil'i istemiyor!

YAŞAR İPEK'İN AİLESİNİ İSTEMEDİ

Yaşar İpek'in ailesinin Seren Serengil'i istemediği ve nişana da gelmeyeceklerini iddia edildi.

Bu iddialara Seren Serengil'den yanıt geldi.

, Bir takipçisi Seren Serengil'in fotoğrafının altına, "E kaynanan görümcen gelmiyormuş" yorumuna "Evet ben istemedim geçerli nedenlerim vardı öyle uygun gördük" cevabını verdi.

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Seren Serengil yaşar ipek

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