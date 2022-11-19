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“Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Bluzunun fermuarı yavaş yavaş açılınca hayranlarını heyecanlandırdı

19.11.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel golfçü Paige Spiranac sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Profesyonel golf kariyerine ara verdiğini duyurduktan sonra sosyal medya paylaşımlarını arttıran Spiranac son olarak eğlenceli bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

“Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Bluzunun fermuarı yavaş yavaş açılınca hayranlarını heyecanlandırdı

29 yaşındaki Paige Spiranac golf kariyerini kendi isteğiyle sonlandırdıktan sonra sosyal medya hesaplarını daha aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Sosyal medyada 3.6 milyon takipçisi bulunan ve Playboy dergilerindeki anketlerde “Yaşayan en seksi kadın” seçilen Spiranac, pembe bluzuyla kamera karşısına geçti. Sosyal medyada paylaşılan seksi videoların kullanıcılar tarafından tamamen sessiz bir şekilde izlenmesine gönderme yapan Sprinac’in konuştuğu sırada fermuarı yavaş yavaş açıldı. İç çamaşırının gözüktüğünü fark eden Spiranac fermuarını çekerek konuşmaya devam etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM TOPLADI

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Spiranac, pembe bluzunun fermuarının açıldığı anlarda konuşmasını sessizleştirdi. Fermuarını kapattığında ise yeniden konuşmaya başlayan fenomen isim gönderisine, “Tüm ses sorunları için üzgünüm” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu gerçekten doğru” yorumunu yaptı. Bir diğeri ise, “Kesinlikle sessiz bir şekilde izledim” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Paige Spiranac

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