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Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow transparan iç çamaşırıyla karın kaslarını gösterdi! “Kim der üç annesi diye”

18.11.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan fitness ve sağlıklı yaşam ipuçlarını paylaşan fenomen isim Tammy Hembrow bu yılın başlarında üçüncü çocuğunu kucağına aldı. 15.8 milyon sosyal medya takipçisi bulunan fenomen isim doğumun sonrasında eski formuna kavuşmasını transparan iç çamaşırı takımıyla kutladı. Fenomen ismin gönderisine yorum yağdı.

Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow transparan iç çamaşırıyla karın kaslarını gösterdi! “Kim der üç annesi diye”

Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow transparan iç çamaşırı takımıyla kusursuz fiziğini sergilerken hayranlarını adeta mest etti. Bu yılın başlarında kızı Posy’i kucağına alan ve doğumdan haftalar sonra eski fit görüntüsüne dönen Hembrow, düzgün fiziğini sergileyen bir paylaşıma imza attı. Karın kaslarını gösteren fenomen isim pembe tonlarındaki çiçekli transparan iç çamaşırıyla cesur bir paylaşım yaptı.

HAYRANLARI YORUM BÖLÜMÜNE KOŞTU

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İkonik sarı saçlarını bakır tonlarına boyatan ve doğum kilolarından hızla kurtulan Hembrow’un yeni imajı hayranlarından tam not aldı. Fenomen ismin takipçileri güzelliğini övmek için adeta yorum bölümüne koştu.

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Bir sosyal medya fenomeni, “Kim der üç çocuk annesi diye” yorumu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz görünüyorsun çok ilham verici” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tammy Hembrow

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