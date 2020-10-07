Yasemin Erbil ve Ali Biçim yakalandı! Aşk mı yaşıyorlar?

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ali Biçim’le İstanbul’da bir mekanda görüntülendi.

Mekan çıkışında Ali Biçim, UçanKuş TV muhabirinin “Yasmin Erbil’le içeride samimi bir şekilde görüntülendiniz, neler söyleyeceksiniz?” sorusuna “Nerede be abi” diye yanıt verdi.

Yasmin Erbil ise kameraları görünce görüntü vermemek için yüzünü gizlemeye çalıştı. Taksiye bindiği sırada ise Yasmin Erbil konuyla ilgili olarak, “Ali benim yıllardır arkadaşım” şeklinde konuştu.

Erbil babasının durumuyla ilgili de "fizik tedaviye başlıyor" dedi.

Erbil videoların paylaşılmasından sonra Instagram'da haberin altına yorum yapmayı da ihmal etmedi. Erbil yaptığı yorumda "Ünlüysen arkadaşın olamıyor gibi bir kural var galiba" dedi.



