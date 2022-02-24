Yasemin Özilhan krem önerdi! 45 bin TL'lik krem açıklaması: Ekonomik olarak...

İzzet Özilhan ile evlenen ve oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yasemin Özilhan krem önerince sosyal medyanın gündemine girdi. Doktorlar dizisindeki rolüyle tanınan ünlü isim geçtiğimiz aylarda da kilosu 760 TL olan pikan cevizini kullanarak bir atıştırmalık yapmıştı.

1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Yasemin Özilhan, kıyafetlerini ve bakım ürünlerini de sık sık paylaşıyor. Ünlü isim önceki gün de Instagram hesabından cilt bakımı için kullandığı kremleri önerdi.

TEPKİ YAĞDI

Özilhan'ın önerdiği bakım ürünün fiyatının 45 bin TL olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Yasemin Özilhan krem önerisiyle "Dalga mı geçiyorsun?", "İnsanlar ne durumda bilmiyor musun?" yorumlarında bulundu.

Yasemin Sakallıoğlu ise bu haberi görünce "Bu krem hasta mı bakıyor? Bu fiyata sadece yüze bakmaz" yorumunda bulundu.

"EKONOMİK OLARAK BULUNDUĞUMUZ SÜREÇTE..."

Yasemin Özilhan 2. Sayfa programına açıklamada bulundu. Özilhan, "Ben de sayenizde 45 bin liraya krem olduğunu öğrendim. Aynı marka olabilir ama çeşitleri farklı. 45 bin liralık kremi ne tavsiye ederim ne de kullanırım. Bugüne kadar hakkımda çıkan yalan haberlerin hiçbirini düzeltme ihtiyacı hissetmedim. Ancak ekonomik olarak bulunduğumuz bu süreçte hakkımda bu şekilde yanlış haber yapılıp insanlara hedef gösterilmem beni son derece rahatsız etti. Bu yüzden açıklama yapma gereği duydum" ifadelerini kullandı.



