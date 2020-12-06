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Yasemin Özilhan'ın 'karantina öncesi' pozuna beğeni yağdı

06.12.2020 14:25 | Son Güncelleme:
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Yasemin Özilhan'ın 'karantina öncesi' pozuna beğeni yağdı

Geçtiğimiz aylarda bebeğini kaybeden 35 yaşındaki Yasemin Özilhan, yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Özilhan'ın "Karantina öncesi" notuyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, ekranlardan uzaklaştıktan sonra sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

Emine ve Ela adında iki kızları olan Özilhan, son olarak yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

35 yaşındaki Yasemin Özilhan, bu pozlarına "Karantina öncesi" notunu düştü.

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Özilhan'ın gönderilerine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmak için gün sayan ünlü oyuncudan kötü haber gelmişti. Yasemin Özilhan'ın bebeğini düşürdüğü öğrenilmişti.

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