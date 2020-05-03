Yasemin Özilhan şimdi de ayaklarıyla gündem oldu

İş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde sırt kemiği ile dikkat çeken Yasemin Özilhan, şimdi de ayaklarıyla gündeme geldi.

Yasemin Özilhan, dikkat çeken ayak tarak kemiğiyle ilgili takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

Özilhan zayıflığı ile ilgili eleştirilere şu yanıtı vermişti: Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına! Bu sırt kası."

Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Ergene, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.

2008 yılından beri oyunculuk yapmayan Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu olmuştur.