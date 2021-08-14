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Yasemin Sakallıoğlu’ndan AHBAP ve AFAD’a destek

14.08.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada çektiği videolarla büyük kitlelere ulaşan Yasemin Sakallıoğlu, Harbiye'de gerçekleştireceği gösterisinden elde edeceği 50 bin TL'lik geliri AHBAP ve AFAD'a bağışlamaya karar verdi.

Yasemin Sakallıoğlu’ndan AHBAP ve AFAD’a destek

Geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarından dolayı gösterisinden elde ettiği geliri TEMA Vakfına bağışlayan oyuncu Yasemin Sakallıoğlu bu sefer de Batı Karadeniz'deki sel felaketi için harekete geçti. Başarılı oyuncu, Harbiye'de gerçekleştireceği gösterisinden elde edeceği 50 bin TL'lik geliri AHBAP ve AFAD'a bağışlamaya karar verdi.

GELİRİNİ İKİYE BÖLEREK DERNEKLERE BAĞIŞLADI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Jet Sosyete dizilerinde rol alan oyuncu Yasemin Sakallıoğlu da AHBAP Derneği vasıtasıyla Harbiye Gösteri Merkezinde düzenlenen gösterisinin gelirini bağışlamaya karar verdi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Sakallıoğlu, "Yaşanan sel felaketlerinden dolayı Harbiye'de gerçekleştireceğim gösterimde elde edeceğim gelirin yarısını AHBAP Derneği'ne yarısını ise AFAD'a bağışlıyorum. Bu toplumun bana kazandırdığı her şey zorda kaldığında gene bu toplumundur. Beni güçlü kılıp bu gücü bu güzel ülke insanı için kullanmama vesile olduğunuz için size de teşekkür ediyorum" dedi.

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"50 BİN TL BAĞIŞLADI"

Derneğine yapılan bağışları Twitter hesabından duyurarak teşekkür eden Haluk Levent ise paylaşımında "Sevgili Yasemin Sakallıoğlu 16 Eylül'deki gösterisi için anlaşma gereği aldığı 50 bin TL'yi Ahbap ve AFAD'a bağışlama kararı aldı. Teşekkürler Yasemin" ifadelerini kullandı.

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GELİRİNİ YANAN ORMANLAR İÇİN BAĞIŞLAMIŞTI

Yasemin Sakallıoğlu, 29 Temmuz'da yaptığı paylaşımda bir gösterisinin gelirini de yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için TEMA Vakfı'na bağışlamıştı. Genç oyuncu, paylaşımında "30 Temmuz akşam gerçekleştirecek olduğum gösterimin gelirini TEMA Vakfı'na bağışlamaya karar verdim. İnsan dediğin, doğasıyla, ağacıyla, hayvanlarla bir bütün olabildiğinde insandır. Şu güzel ülkemizin başına gelen son kötü şey olmasını diliyorum" demişti.

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Yasemin Sakallıoğlu
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