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Yasemin Yürük'ten 'Hepsi' açıklaması: Biz artık birleşmeyiz

10.08.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, muhabirlerle sohbet etti. İzel-Çelik-Ercan'ın yeniden bir araya geldiğini gazetecilerden öğrenen Yürük, "Grup olarak sizden de böyle bir hareket gelir mi?" sorusuna, "Biz birleşmeyiz artık. İmkansız gibi bir şey. Herkesin hayat akışı başka bir noktada. Kızların çocukları var. Gülçin, devam ediyor ama bir araya gelmem mümkün değil" cevabını verdi.

Yasemin Yürük'ten 'Hepsi' açıklaması: Biz artık birleşmeyiz

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Yürük, 10 yıl aradan sonra müzik sektörünü geri dönüş yaptı. 'Düştüm Gülüşüne' isimli şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkan Yürük, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

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"BİR ANDA KENDİMİ STÜDYODA BULDUM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Yasemin Yürük, müziği dönüş kararını açıkladı. Yürük, "Aklımda hiç şarkı yapmak yoktu. Sonra Yasemin (Şefik) beni gaza getirdi. 'Haydi, Selami'nin (Bilgiç) şarkısı var, sen söyle.' dedi. '10 yıldır şarkı söylemiyorum. Nasıl söyleyeceğim?' derken bir anda kendimi stüdyoda buldum. Demo'yu okudum, iş bitti. Biraz hızlı oldu." diye konuştu.

Müziğe ara verdiği süre içerisinde oyunculuk ve sporla ilgilendiğini ifade eden Yasemin Yürük, şunları söyledi:

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Bir ara Yılmaz Erdoğan'ın oyunculuk atölyesindeydim. Oradan çıktım, biraz dizilerde oynadım. Sonra, 'Ben bu yeni nesile yetişemiyorum. Yasemin, sen hoca ol.' dedim. Spor eğitimi aldım ve şimdi antrenörlük yapıyorum. Ufak bir stüdyom var. Orada ders veriyorum ya da serbest çalışıyorum.
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"KENDİMİ ÇOK YALNIZ HİSSETTİM"

Yasemin Yürük, yeniden müzik çalışmalarına başladığını dönemde kendisini yalnız hissettiğini söyledi. 'Hepsi' grubundan ayrı ilk kez çalışma yaptığını belirten Yürük, "İlk defa hayatımda kızlar yoktu. Kendimi bu yüzden çok yalnız hissettim. Biz sahnede bir bakışımızdan, gözümüzden ne yapmamız gerektiğini anlardık. O yüzden onlarsız bir şeyler yapmaya alışıyorum diyebilirim. Şöyle de güzel tarafı var; kimseyi düşünmeden, istediğimi yapabilirim. Grup olmanın zorluğu oydu." açıklamasını yaptı.

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