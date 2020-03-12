Yasmin Erbil’den koronavirüs paylaşımı: Durum ciddi...

Dünyayı etkisi altına alan virüsün ardından ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla durumun ne kadar ciddi olduğunun altını çiziyor. Bağışıklığı güçlendirmek için herkesin çabaladığı şu günlerde pek çok ünlü isim de sosyal medya hesabından bu virüsle ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Virüsün ne kadar tehlikeli olduğuna dikkat çeken Yasmin Erbil, koronavirüs etkisi altındaki İtalya’da okuyan bir arkadaşıyla yaptığı yazışmaları takipçileriyle paylaştı ve böylelikle önemli bir uyarıda bulunmuş oldu.

Yasmin Erbil yazışmaları paylaşarak "Abartıyorsun Yasmin demeyin bana" yorumunda bulundu.





