MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle Melis Sezen’e gönderme yaptı!

Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle Melis Sezen’e gönderme yaptı!

26.02.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, geçen aylarda katıldığı bir ödül törenine hem derin dekolteli kıyafeti hem de ödülü için kurduğu "Tutuyorum çünkü elimde şu an" cümlesiyle damga vurmuştu. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil ise sosyal medya hesabında yaptığı derin dekolteli paylaşımında Melis Sezen'in ödül konuşması ve kıyafetine göndermede bulundu.

Ünlü oyuncu Melis Sezen, geçen aylarda bir ödül törenine katılmıştı. Gece için derin göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Sezen'in ödül konuşmasındaki "Tutuyorum çünkü elimde şu an" sözleri uzun süre gündem olmuştu.

maxresdefault

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, iddialı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve Sezen'e göndermede bulundu.

Yasmin Erbil yine çok cesur! Göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Genç oyuncu Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli elbisesini "Tutuyorum çünkü elimde şu an dekoltem ve ben" notuyla yayınladı.

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu.

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!
Erbil'in esprili notu bazı sosyal medya kullanıcılarını şaşırtırken genç oyuncunun paylaşımı, beğeni topladı.

Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Seda Sayan bile kayıtsız kalamadı!

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileriYasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten İlhan Şen itirafı!Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten İlhan Şen itirafı!
Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."
Mini eteğiyle boy gösterdi! "Seksi misin sen?"Mini eteğiyle boy gösterdi! "Seksi misin sen?"
Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Yasmin Erbil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin "Seni Ukrayna'dan çıkaralım" teklifine Zelenski'den flaş yanıt

ABD'nin "Seni Ukrayna'dan çıkaralım" teklifine Zelenski'den flaş yanıt

Putin’in B planı hazır! Yıllar önce harekete geçmiş...

Putin’in B planı hazır! Yıllar önce harekete geçmiş...

Ukrayna'da çok sayıda Rus uçağı düşürüldü!

Ukrayna'da çok sayıda Rus uçağı düşürüldü!

Putin'e ağır darbe! Bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Putin'e ağır darbe! Bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Rus askerinin cesetleri annelerine gönderilmeden sona ermeyecek

Rus askerinin cesetleri annelerine gönderilmeden sona ermeyecek

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

İlginizi Çekebilir

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Mutlaka deneyin: Ne dert kalır ne tasa

Mutlaka deneyin: Ne dert kalır ne tasa

Evinin rengine boyattı! Bakın kaç para harcadı

Evinin rengine boyattı! Bakın kaç para harcadı

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.