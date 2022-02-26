Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle Melis Sezen’e gönderme yaptı!

Ünlü oyuncu Melis Sezen, geçen aylarda bir ödül törenine katılmıştı. Gece için derin göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Sezen'in ödül konuşmasındaki "Tutuyorum çünkü elimde şu an" sözleri uzun süre gündem olmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, iddialı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve Sezen'e göndermede bulundu.

Genç oyuncu Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli elbisesini "Tutuyorum çünkü elimde şu an dekoltem ve ben" notuyla yayınladı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu.



Erbil'in esprili notu bazı sosyal medya kullanıcılarını şaşırtırken genç oyuncunun paylaşımı, beğeni topladı.



