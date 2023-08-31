MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasmin Erbil'e tatil yaramadı! Aldığı kilolar dikkat çekti

Yasmin Erbil'e tatil yaramadı! Aldığı kilolar dikkat çekti

31.08.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasından tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. Şu sıralar sevgilisi ile tatilin tadını çıkaran Yasmin Erbil'in son pozları olay oldu. Ünlü ismin aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil şimdilerde sevgilisiyle tatilin tadını çıkarıyor.

Yasmin Erbil SEVGİLSİİ 2

Yasmin Erbil, tatilde yediğine içtiğine dikkat etmeyince 5 kilo aldı. Ünlü isim tatil dönüşü diyete girecek ve ara verdiği spora yeniden başlayacak. Yasmin Erbil'in son pozlarına sosyal medyada; 'Sen kilo mı aldın?', 'Azıcık kilo aldın sanki' gibi yorumlar da yapıldı.

Yasmin Erbil 2

Sosyal medyada oldukça aktif olan Yasmin Erbil dekolteli pozlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Yasmin Erbil 3

Diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çeken Yasmin Erbil en az anne-babası kadar magazin gündeminde yer alıyor.

Yasmin Erbil 4

Doğum gününde sevgilisi Yiğit Poyraz ile özel anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Yasmin Erbil, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Yasmin Erbil 5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te ağızları açık bırakan polemik! Tahsin ile Kıvanç birbirine girdi: "Köfteci diyorsun ama onu yenemiyorsun"MasterChef'te ağızları açık bırakan polemik! Tahsin ile Kıvanç birbirine girdi: "Köfteci diyorsun ama onu yenemiyorsun"
Usta oyuncuyu yıkan ölüm! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu Usta oyuncuyu yıkan ölüm! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu
Survivor'la ünlenmişti! Yeni mesleği herkesi şaşırttıSurvivor'la ünlenmişti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar Yasmin Erbil Yiğit Poyraz sevgilisi ali erbil gününde

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.