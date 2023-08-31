Yasmin Erbil'e tatil yaramadı! Aldığı kilolar dikkat çekti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil şimdilerde sevgilisiyle tatilin tadını çıkarıyor.

Yasmin Erbil, tatilde yediğine içtiğine dikkat etmeyince 5 kilo aldı. Ünlü isim tatil dönüşü diyete girecek ve ara verdiği spora yeniden başlayacak. Yasmin Erbil'in son pozlarına sosyal medyada; 'Sen kilo mı aldın?', 'Azıcık kilo aldın sanki' gibi yorumlar da yapıldı.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Yasmin Erbil dekolteli pozlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çeken Yasmin Erbil en az anne-babası kadar magazin gündeminde yer alıyor.

Doğum gününde sevgilisi Yiğit Poyraz ile özel anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Yasmin Erbil, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.



