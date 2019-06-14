MAGAZİN

Yasmin Erbil: Gittikçe sana benzemek çok güzel

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın Mehmet Ali Erbil ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

Yasmin Erbil: Gittikçe sana benzemek çok güzel

Şu sıralar sunuculuk yapan Yasmin Erbil son paylaşımıyla dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından sık sık annesi ile fotoğrafını yayınlayan Yasmin Erbil, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yasmin Erbil annesiyle yaptığı paylaşımının altına "Her şeyimsin, en özelsin! Gittikçe sana benzemek hem kaçınılmaz hem de çok güzel... Seni seviyorum annem!" notunu düştü.

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Yasmin Erbil'in paylaşımına annesi Nergis Kumbasar; "Sen benim canımsın, evet bana benziyorsun ama daha gelişmiş bir versiyonum olmanı izlemek çok keyifli ve mutluluk verici" yorumunu yaptı.

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Yasmin Erbil Yasmin Erbil annesi

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