MAGAZİN

Yasmin Erbil'i mutlu eden 'maşallah'

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2019 15:05 | Son Güncelleme

Yazın gelmesiyle birlikte spor salonuna daha fazla gitmeye başlayan Yasmin Erbil sosyal medya hesabından gülümseten bir paylaşımda bulundu.

Yasmin Erbil'i mutlu eden 'maşallah'

Babası Mehmet Ali Erbil’in sağlığının günden güne daha iyiye gitmesiyle birlikte gündelik hayatına geri dönen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından keyifli paylaşımlarda bulunuyor.

Kimi zaman arkadaşlarıyla çıktığı bir gezintiden paylaşım yapan Erbil kimi zaman da devam ettiği spor salonundan paylaşımlar yapıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte salona daha fazla gitmeye başlayan Yasmin Erbil burada başına gelen ve kendisini son derece mutlu eden bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Spor salonundaki papağanın kendisine ‘Maşallah’ dediğini söyleyen Yasmin Erbil, hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarda papağanın fotoğrafını paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Yasmin Erbil yasmin erbil instagram

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