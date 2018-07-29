Yasmin Erbil'in cesur paylaşımına yorum yağdı

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı derin dekolteli fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz yıllarda cesur paylaşımlar yaparız magazin gündemini uzun süre mesgul eden Yasmin Erbil, bu durumdan rahatsız olan babası Mehmet Ali Erbil tarafından Londra'ya gönderilmişti. Erbil'in yine cesur fotoğraflar paylaşmasının babası Mehmet Ali Erbil'in bu sefer nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

"MEHMET ALİ ERBİL ÇILDIRACAK"

Yasmin Erbil'in takipçileri tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafa bazı takipçileri "Mehmet Ali Erbil, sinirden çıldıracak" yorumunu yaptı.

Ancak Erbil'in annesi Nergis Kumbasar'ın fotoğrafın altına kalp emojisi bırakması da gözlerden kaçmadıb

