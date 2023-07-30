Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz havuz kenarında aşka geldi! Göğsünde poz

"66 yaşında bir adam olarak ben 20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm yani" diyerek tepki çeken Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil tatil sezonunu açtı.

Bir süredir Survivor yarışması ile tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil sevgilisiyle plajda aşka geldi.

Sevgilisiyle dudak dudağa hallerini çeken Erbil daha sonra ise sevgilisini göğsünde tutarak poz verdi. İkili o anlarını paylaşarak dikkat çekti ve hayranlarından da beğeni topladı.





