MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz havuz kenarında aşka geldi! Göğsünde poz

Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz havuz kenarında aşka geldi! Göğsünde poz

30.07.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel hayat itirafında bulunarak tepki çeken Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor ile tanınan sevgilisi Yiğit Poyraz ile tatile çıktı. Tatilde aşka gelen çiften paylaşım gecikmedi.

"66 yaşında bir adam olarak ben 20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm yani" diyerek tepki çeken Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil tatil sezonunu açtı.

1

Bir süredir Survivor yarışması ile tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil sevgilisiyle plajda aşka geldi.

Yarışmadan elenince cinsel ilişki itirafı geldi! "Gece geç saatlerde..." Yarışmadan elenince cinsel ilişki itirafı geldi! "Gece geç saatlerde..."

2

Sevgilisiyle dudak dudağa hallerini çeken Erbil daha sonra ise sevgilisini göğsünde tutarak poz verdi. İkili o anlarını paylaşarak dikkat çekti ve hayranlarından da beğeni topladı.
3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsiyet değiştirmişti! Son halini paylaşınca dikkat çektiCinsiyet değiştirmişti! Son halini paylaşınca dikkat çekti
Şezlongta sere serpe! "Hiç karnı çıkmamış"Şezlongta sere serpe! "Hiç karnı çıkmamış"
Ünlü spiker paylaşmaya doymadı! Şezlongta sere serpe pozÜnlü spiker paylaşmaya doymadı! Şezlongta sere serpe poz
Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil Yiğit Poyraz Mehmet Ali Erbil sevgilisi yaşında ali erbil

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Daha yüksek not vaadiyle kandırdı! Cinsel ilişkiye zorladı

Daha yüksek not vaadiyle kandırdı! Cinsel ilişkiye zorladı

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Günün Videosu

Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada
Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.