'Yatağında çıplak uyandım' demişti! Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeni, cinsel saldırı iddiası hakkında ilk kez konuştu

Argento, Cohen aleyhindeki iddiaları "başka bir fırtına yaratmak istemediği için" daha önce öne sürmediğini 23 Ocak Cumartesi günü bir İtalyan talk show'unda söyledi.

Argento, bir aksiyon-gerilim filmi serisi başlatan Yeni Nesil Ajan'da Vin Diesel'la birlikte rol almıştı.

Rob Cohen'in diğer çalışmaları arasında ilk Hızlı ve Öfkeli filmi (The Fast and the Furious), başrolünü Sylvester Stallone'un oynadığı gerilim filmi Günışığı (Daylight) ve başrolde Jennifer Lopez'in yer aldığı The Boy Next Door bulunuyor. (Independent Türkçe)