'Yatağında çıplak uyandım' demişti! Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeni, cinsel saldırı iddiası hakkında ilk kez konuştu

Hüküm giymiş tecavüzcü ve film sektörünün eski devlerinden Harvey Weinstein'a karşı tecavüz iddialarıyla ses çıkaran pek çok kadından biri olan Argento, bir İtalyan gazetesine verdiği demeçte 2002'de Yeni Nesil Ajan'ı (xXx) çekerken Rob Cohen tarafından "istismar edildiğini" öne sürdü.
Il Corriere della Sera'ya konuşan Argento "Beni istismar etti, GHB içirdi, onda bir şişe vardı. O zamanlar gerçekten ne olduğunu bilmiyordum. Sabah onun yatağında çıplak halde uyandım" ifadelerini kullandı.
Argento yeni anı kitabı Anatomy of a Wild Heart'ta da bu iddiayı tekrarlıyor.
O zamandan beri bu iddiaları "kategorik olarak" reddeden Rob Cohen, iddia karşısında "hayrete düştüğünü" de sözlerine ekledi.
Temsilcisi, yaptığı açıklamada "Bay Cohen, Asia Argento'nun kendisine yönelik saldırı suçlamasının kesinlikle yanlış olduğunu belirterek kategorik olarak reddediyor. Birlikte çalıştıklarında mükemmel bir iş ilişkileri vardı ve Bay Cohen onu bir arkadaş olarak görüyordu. Bu nedenle 2002'ye dayanan bu iddia, özellikle son yıllarda onun hakkında bildirilenler göz önüne alındığında hayrete düşürücü" ifadelerini kullandı.
Argento, Cohen aleyhindeki iddiaları "başka bir fırtına yaratmak istemediği için" daha önce öne sürmediğini 23 Ocak Cumartesi günü bir İtalyan talk show'unda söyledi.
Argento, bir aksiyon-gerilim filmi serisi başlatan Yeni Nesil Ajan'da Vin Diesel'la birlikte rol almıştı.
Rob Cohen'in diğer çalışmaları arasında ilk Hızlı ve Öfkeli filmi (The Fast and the Furious), başrolünü Sylvester Stallone'un oynadığı gerilim filmi Günışığı (Daylight) ve başrolde Jennifer Lopez'in yer aldığı The Boy Next Door bulunuyor. (Independent Türkçe)
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