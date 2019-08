Yatak odasında buldu! Ne olduğunu öğrenince şoke oldu

İnternet bir bilgi deryası. Sadece hazır yazılmış bilgilere değil, size özel aradığınız şeylere de ulaşabileceğiniz bir yer. Bulduğunuz eski bir parayı, deniz kenarında bulduğunuz bir canlıyı, ormanın içindeki bir kaya parçasını, vs. internete sorup ne olduğunu anlamanız mümkün. Reddit‘te yer alan “What Is This Thing?” köşesine yazacağınız her tür şeye cevap alabiliyorsunuz. İşte o köşede insanların cevabını aradığı acayip şeyler ve cevapları.

1. Özellikle süt kutularında bulunan bu büyük oyuğun amacı nedir?

Kısaca anlatmak gerekirse bu “basınç tahliye oyuğu”, yani olur da kutu elinizden düşürürseniz kutu basınç yüzünden patlamasın diye yapılmış. Yere düşen kutudaki basınç bu oyuğun şişmesi sayesinde gideriliyor. Bu oyuk pıt diye dışarı çıkarak şişenin patlamasını önlüyor.

2. Sahilde dolaşırken bulduğum, taşa benzeyen bu şey de ne ola ki?

Kesinlikle taş değil, kırılmış bir megalodon dişi bu. Megalodon da nedir? derseniz aşağıya bakabilirsiniz.

3. Ailesinin fotoğraf albümünü gezerken bu fotoğrafa rastlayan kişi sormuş, 1964 yılında gökyüzünde gördüğümüz bu şey de ne?

Rahat olun uzaylılar değil! “Alacakaranlık Etkisi” adı verilen bu şey bir roket fırlatma kalıntısı. Tam güneş batarken oluşan bu manzarada güneş, roketin geride bıraktığı buharı/egzoz gazını bu şekilde aydınlatıyor.