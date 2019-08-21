Yatak odasında buldu! Ne olduğunu öğrenince şoke oldu

İnternet bir bilgi deryası. Sadece hazır yazılmış bilgilere değil, size özel aradığınız şeylere de ulaşabileceğiniz bir yer. Bulduğunuz eski bir parayı, deniz kenarında bulduğunuz bir canlıyı, ormanın içindeki bir kaya parçasını, vs. internete sorup ne olduğunu anlamanız mümkün. Reddit‘te yer alan “What Is This Thing?” köşesine yazacağınız her tür şeye cevap alabiliyorsunuz. İşte o köşede insanların cevabını aradığı acayip şeyler ve cevapları.
Kısaca anlatmak gerekirse bu “basınç tahliye oyuğu”, yani olur da kutu elinizden düşürürseniz kutu basınç yüzünden patlamasın diye yapılmış. Yere düşen kutudaki basınç bu oyuğun şişmesi sayesinde gideriliyor. Bu oyuk pıt diye dışarı çıkarak şişenin patlamasını önlüyor.
Kesinlikle taş değil, kırılmış bir megalodon dişi bu. Megalodon da nedir? derseniz aşağıya bakabilirsiniz.
Rahat olun uzaylılar değil! “Alacakaranlık Etkisi” adı verilen bu şey bir roket fırlatma kalıntısı. Tam güneş batarken oluşan bu manzarada güneş, roketin geride bıraktığı buharı/egzoz gazını bu şekilde aydınlatıyor.
Casus araç değil, sadece henüz geliştirme aşamasında olan, satışa sunulmamış, test edilmekte olan bir araç. Piyasaya sürülmeden önce test sürüşleri yapılan araç, fotoğrafları çekilip paylaşılmasın diye bu şekilde kamufle ediliyor. Kamuflaj örtüsündeki acayip desenlerin amacı ise aracın hatlarının ve çizgilerinin belli olmaması için.
Buna “Takip Taşı” deniyor. Kıyı boyunca olan sürüklenmeleri takip etmek için kullanılıyor. Her taşın bir seri numarası oluyor ve belli bir yere gömülüyor. Ardından metal detektörleriyle bulunup sürüklenme miktarı gözlemleniyor.
Bu, İkinci Dünya Savaşı‘ndan kalma bir “tek kişilik bomba sığınağı”.
Danimarka’da bunlara “Gadespejl” adı veriliyor ve içerideki kişiye koltuğundan kalkmadan sokakta olup bitenleri izleme imkanı veriyor. Bildiğiniz ev usulü dikiz aynası bunlar.
Aslında azıcık düşünseniz ne olduğunu çok kolay anlarsınız… Bu bir kardan adam yapma kiti.
Buna “Lucky Iron Fish” deniyor ve demir eksikliğinin önlenmesi için kullanılıyor.
Dünyada 3,5 milyar kişinin etkilendiği demir eksikliğine çözüm bulmak için yola çıkan Lucky Iron Fish ekibi Kamboçya’da anemi ile ekonomik bir şekilde mücadele etmek bir demir külçe hazırlamış. Bu külçe yemeklerde ve içilen suda kullanıldığında günlük demir ihtiyacının %90′ ını karşılıyor. Fakat Kamboçya’lı aileler bir demir külçesini yemeklerine koymakta pek gönüllü olmadığı için demir külçe Kamboçya kültüründe özel sayılan Lucky Fish (şanslı balık) şeklinde üretilmeye başlanmış. 9 ay bu bu demir balığı kullanan ailelerde yapılan ölçümlerde aneminin %50 azaldığı ve kandaki demir değerlerinin yükseldiği gözlemlenmiş. Balık artık tüm dünyaya açılmış. Kamboçya ve Kanada’da üretiliyor, sipariş verilen her yere gönderiliyor.
Bu uyarı levhası, “Flamingoları Korkutmayın” anlamına geliyor. Pek çok insan sırf flamingoları uçarken fotoğraflamak için onları korkutup uçurmaya çalışınca yetkililer bu uyarıyı koymayı uygun görmüşler.
Aklınıza hemen paratoner geldiyse yanılıyorsunuz, bu bir yağmur zinciri. Bazı evlerde yer alan geleneksel oluk sistemine bir alternatif olarak kullanılıyor. Yağmur suyu bu zincirin üzerinden yere akıyor.
Çok şaşırtıcı bir şey değil aslında, çalışanların köfteleri tutarken giydiği lastik eldivenden başka bir şey değil bu. Buradaki kişi muhtemelen artık “eski çalışan” oluyor.
Korkutmak gibi olmasın ama bu bir “Voodoo Sunağı”… Yan komşunuz tuhaf ayinler yapıyor olabilir korkmayın.
Ancak korkulacak bir şey yok, bu ayakkabının üzerine giyilen ve buzda kaymayı engelleyen bir aparat sadece.
Büyük olasılıkla “Ticari Kenevir” üretimi sonucunda ortaya çıkan bir parlama bu. Bu renk parlamalar genellikle bu türden üretimlerin bir sonucu olarak beliriyor.
Yatak yaralarının oluşmasını önlemek için kullanılan bir saat bu. Hasta kişi yatakta saatte gösterilen süreler boyunca sırt üstü, sağa dönük ve sola dönük olarak yatıyor.
Burası bir mineral madeni. Dünyanın en büyük lityum rezervleri bu bölgede bulunuyor.
Bu bir otomatik dağıtım aracı, büyük ihtimalle yemek dağıtımı yapıyor.
Bu lavaboya Papst deniyor ve kusma için kullanılıyor. Kusma lavabosu bu.
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