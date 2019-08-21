Yatak odasında buldu! Ne olduğunu öğrenince şoke oldu

İnternet bir bilgi deryası. Sadece hazır yazılmış bilgilere değil, size özel aradığınız şeylere de ulaşabileceğiniz bir yer. Bulduğunuz eski bir parayı, deniz kenarında bulduğunuz bir canlıyı, ormanın içindeki bir kaya parçasını, vs. internete sorup ne olduğunu anlamanız mümkün. Reddit‘te yer alan “What Is This Thing?” köşesine yazacağınız her tür şeye cevap alabiliyorsunuz. İşte o köşede insanların cevabını aradığı acayip şeyler ve cevapları. 1. Özellikle süt kutularında bulunan bu büyük oyuğun amacı nedir? Kısaca anlatmak gerekirse bu “basınç tahliye oyuğu”, yani olur da kutu elinizden düşürürseniz kutu basınç yüzünden patlamasın diye yapılmış. Yere düşen kutudaki basınç bu oyuğun şişmesi sayesinde gideriliyor. Bu oyuk pıt diye dışarı çıkarak şişenin patlamasını önlüyor. 2. Sahilde dolaşırken bulduğum, taşa benzeyen bu şey de ne ola ki? Kesinlikle taş değil, kırılmış bir megalodon dişi bu. Megalodon da nedir? derseniz aşağıya bakabilirsiniz. 3. Ailesinin fotoğraf albümünü gezerken bu fotoğrafa rastlayan kişi sormuş, 1964 yılında gökyüzünde gördüğümüz bu şey de ne? Rahat olun uzaylılar değil! “Alacakaranlık Etkisi” adı verilen bu şey bir roket fırlatma kalıntısı. Tam güneş batarken oluşan bu manzarada güneş, roketin geride bıraktığı buharı/egzoz gazını bu şekilde aydınlatıyor.

4. Her tarafında seri numaraları yazan, farları ve camları bir örtüyle kapatılmış bu araç nedir? Casus araç? Casus araç değil, sadece henüz geliştirme aşamasında olan, satışa sunulmamış, test edilmekte olan bir araç. Piyasaya sürülmeden önce test sürüşleri yapılan araç, fotoğrafları çekilip paylaşılmasın diye bu şekilde kamufle ediliyor. Kamuflaj örtüsündeki acayip desenlerin amacı ise aracın hatlarının ve çizgilerinin belli olmaması için. 5. İçinde bir metal olan, üstüne bir sayı çiziktirilmiş bu taşın amacı ne olabilir? Buna “Takip Taşı” deniyor. Kıyı boyunca olan sürüklenmeleri takip etmek için kullanılıyor. Her taşın bir seri numarası oluyor ve belli bir yere gömülüyor. Ardından metal detektörleriyle bulunup sürüklenme miktarı gözlemleniyor. 6. Ormanın derinliklerinde bulunan bu acayip yapı nedir? Bu, İkinci Dünya Savaşı‘ndan kalma bir “tek kişilik bomba sığınağı”. 7. İsveç’te, nehir kıyısındaki hemen hemen her evde bulunan bu aynaların amacı nedir ki? Danimarka’da bunlara “Gadespejl” adı veriliyor ve içerideki kişiye koltuğundan kalkmadan sokakta olup bitenleri izleme imkanı veriyor. Bildiğiniz ev usulü dikiz aynası bunlar. 8. Acayip bir şey, içinde bir plastik havuç ve çeşitli boylarda düğmeler var, nedir bu? Aslında azıcık düşünseniz ne olduğunu çok kolay anlarsınız… Bu bir kardan adam yapma kiti. 9. Üzerinde acayip yazıların olduğu bu balık nedir? Buna “Lucky Iron Fish” deniyor ve demir eksikliğinin önlenmesi için kullanılıyor.

Dünyada 3,5 milyar kişinin etkilendiği demir eksikliğine çözüm bulmak için yola çıkan Lucky Iron Fish ekibi Kamboçya’da anemi ile ekonomik bir şekilde mücadele etmek bir demir külçe hazırlamış. Bu külçe yemeklerde ve içilen suda kullanıldığında günlük demir ihtiyacının %90′ ını karşılıyor. Fakat Kamboçya’lı aileler bir demir külçesini yemeklerine koymakta pek gönüllü olmadığı için demir külçe Kamboçya kültüründe özel sayılan Lucky Fish (şanslı balık) şeklinde üretilmeye başlanmış. 9 ay bu bu demir balığı kullanan ailelerde yapılan ölçümlerde aneminin %50 azaldığı ve kandaki demir değerlerinin yükseldiği gözlemlenmiş. Balık artık tüm dünyaya açılmış. Kamboçya ve Kanada’da üretiliyor, sipariş verilen her yere gönderiliyor.

10. İlk defa gördüğümüz bu uyarı levhasının anlamı ne olabilir ki? Bu uyarı levhası, “Flamingoları Korkutmayın” anlamına geliyor. Pek çok insan sırf flamingoları uçarken fotoğraflamak için onları korkutup uçurmaya çalışınca yetkililer bu uyarıyı koymayı uygun görmüşler. 11. Evin çatısından sarkan bu zincirin amacı nedir? Aklınıza hemen paratoner geldiyse yanılıyorsunuz, bu bir yağmur zinciri. Bazı evlerde yer alan geleneksel oluk sistemine bir alternatif olarak kullanılıyor. Yağmur suyu bu zincirin üzerinden yere akıyor. 12. Yediği hamburgerden kimyasal tadı alınca içini açıp bakmış ve bu manzara ile karşılaşmış, mavi şeyler nedir? Çok şaşırtıcı bir şey değil aslında, çalışanların köfteleri tutarken giydiği lastik eldivenden başka bir şey değil bu. Buradaki kişi muhtemelen artık “eski çalışan” oluyor. 13. Yeni eve taşınan arkadaşı yan komşusunun bahçesinin fotoğraflamış. Yan komşu ne yapıyor burada acaba? Korkutmak gibi olmasın ama bu bir “Voodoo Sunağı”… Yan komşunuz tuhaf ayinler yapıyor olabilir korkmayın. 14. Ebeveyn yatak odasında bulduğu bu şeyin cinsellikle alakası olmaması için dua ederek sormuş, nedir bu? Ancak korkulacak bir şey yok, bu ayakkabının üzerine giyilen ve buzda kaymayı engelleyen bir aparat sadece. 15. Gecenin bir yarısı ortaya çıkan ve 5 dakika durup kaybolan bu mor gökyüzünün sebebi ne olabilir ki? Büyük olasılıkla “Ticari Kenevir” üretimi sonucunda ortaya çıkan bir parlama bu. Bu renk parlamalar genellikle bu türden üretimlerin bir sonucu olarak beliriyor. 16. Destekli yaşam tesisinde bulunan bu saatin amacı nedir? Yatak yaralarının oluşmasını önlemek için kullanılan bir saat bu. Hasta kişi yatakta saatte gösterilen süreler boyunca sırt üstü, sağa dönük ve sola dönük olarak yatıyor.