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  4. Yatırım yapmak için uğraşıyorlardı! Neslihan Atagül'den iddialı seçim

Yatırım yapmak için uğraşıyorlardı! Neslihan Atagül'den iddialı seçim

18.06.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Doğulu'nun kadınlarla samimi anlarından sonra gündem olan çiftten Neslihan Atagül yeni pozlarını paylaştı. Sık sık boşanma iddialarıyla gündeme gelen Neslihan Atagül geçtiğimiz günlerdeki sütyensiz tarzına bir yenisini ekledi.

Sık sık boşanma iddialarıyla gündeme gelen geçtiğimiz haftalarda aralarında soğuk rüzgarlar estiği öne sürülen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatırım için Kıbrıs'a gitmişti.

Boşanma iddialarını yalanlayan ikili Kıbrıs'ta yatırımlık ev bakarken bir yandan da tatil yapmıştı.

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Eşine verdiği pozları da takipçileriyle paylaşan Neslihan Atagül, bir kez daha "her şey yolunda" mesajını verdi.

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Geçtiğimiz günlerde bir partiye sütyensiz tarzıyla katılan güzel oyuncu bu tarzına bir yenisini ekledi.

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Sütyensiz giydiği beyaz crop'uyla pozlar veren Neslihan Atagül'e hayranlarından beğeni yağdı.

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