Yatırım yapmak için uğraşıyorlardı! Neslihan Atagül'den iddialı seçim

Sık sık boşanma iddialarıyla gündeme gelen geçtiğimiz haftalarda aralarında soğuk rüzgarlar estiği öne sürülen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatırım için Kıbrıs'a gitmişti.

Boşanma iddialarını yalanlayan ikili Kıbrıs'ta yatırımlık ev bakarken bir yandan da tatil yapmıştı.

Eşine verdiği pozları da takipçileriyle paylaşan Neslihan Atagül, bir kez daha "her şey yolunda" mesajını verdi.



Geçtiğimiz günlerde bir partiye sütyensiz tarzıyla katılan güzel oyuncu bu tarzına bir yenisini ekledi.

Sütyensiz giydiği beyaz crop'uyla pozlar veren Neslihan Atagül'e hayranlarından beğeni yağdı.

