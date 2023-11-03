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Yatırımlarıyla dikkat çeken Emrah Dubai’de sahneye çıkacak! Alacağı konser ödemesi ağızları açık bıraktı

03.11.2023 15:03 | Son Güncelleme:
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Gayrimenkule yatırım yaparak geliriyle yaşayan ve gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Emrah, Dubai'de gerçekleşecek olan bir düğünde sahne almaya hazırlanıyor. Müzik kariyerindeki 40'ıncı yılını saygı albümüyle kutlayan ünlü şarkıcının, alacağı konser ücretini duyanlar şoke oldu.

Yatırımlarıyla dikkat çeken Emrah Dubai’de sahneye çıkacak! Alacağı konser ödemesi ağızları açık bıraktı

1980'li yılların çocuk starı Emrah Erdoğan uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Gayrimenkule yatırım yaparak geliriyle yaşayan Emrah, şimdilerde 40'ıncı sanat yılına özel hazırlanan albümüyle adından söz ettiriyor.

'Boynu Bükükler' ve 'Ayrılamam' albümleri ile satış rekorları kıran 52 yaşındaki şarkıcı, önümüzdeki günlerde Dubai'de yapılacak görkemli bir düğünde sahne alacak.

Emrah 2

Uzun süredir sahnelere ara veren Emrah'a, düğünde vereceği konser karşılığında yapılacak ödeme ağızları açık bıraktı.

Emrah kapak

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Emrah’a düğünde vereceği konser karşılığında pırlanta taşıyla ödeme yapılacak. Yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren şarkıcıya verilecek pırlanta taşının kaç karat olduğu ise bilinmiyor.

Emrah KAPAK FOTO

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