Yatırımlarıyla dikkat çeken Emrah Dubai’de sahneye çıkacak! Alacağı konser ödemesi ağızları açık bıraktı

1980'li yılların çocuk starı Emrah Erdoğan uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Gayrimenkule yatırım yaparak geliriyle yaşayan Emrah, şimdilerde 40'ıncı sanat yılına özel hazırlanan albümüyle adından söz ettiriyor.

'Boynu Bükükler' ve 'Ayrılamam' albümleri ile satış rekorları kıran 52 yaşındaki şarkıcı, önümüzdeki günlerde Dubai'de yapılacak görkemli bir düğünde sahne alacak.

Uzun süredir sahnelere ara veren Emrah'a, düğünde vereceği konser karşılığında yapılacak ödeme ağızları açık bıraktı.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Emrah’a düğünde vereceği konser karşılığında pırlanta taşıyla ödeme yapılacak. Yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren şarkıcıya verilecek pırlanta taşının kaç karat olduğu ise bilinmiyor.









