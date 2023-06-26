Yavuz Bingöl konserine 8 kişi gelince sahneden indi! “Bayram sonrası valiliğin..."

Urfa’ya ‘Şanlı’ unvanının verilişinin 39’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıkacak olan türkücü Yavuz Bingöl’ü dinlemeye çok az kişi katıldı.

Sahne önünde yalnızca 8 kişi olunca Bingöl bu durumda hoşlanmadı.

Yavuz Bingöl, alanda istediği kalabalığı bulamayınca alandaki dinleyicilerden ‘özür dileyerek’ sahneden indi.

Türkücü gündem olunca ise bir açıklama yapmak durumunda kaldı.

Instagram hesabından görüntülü bir açıklama paylaşan Bingöl, gerekçesine yer vermeden konserin bayram sonrasına ertelendiğini söyledi ve "Bayram sonrası valiliğin düzenleyeceği etkinlikle telafi edeceğiz" dedi.

