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Yavuz Dizdar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Yavuz Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli?

29.04.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onkoloji Doktoru olan Yavuz Dizdar, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Her programda değerli bilgilerini izleyenlerle paylaşan Yavuz Dizdar bugün de Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta koronavirüs ile ilgili açıklamada bulunacak. Peki, Yavuz Dizdar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Yavuz Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yavuz Dizdar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Yavuz Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Özellikle kanser ve koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalar ile sık sık adından söz ettiren Dr. Yavuz Dizdar, bugün de Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'tı halka ışık tutacak.

YAVUZ DİZDAR KİMDİR? DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUĞU YAVUZ DİZDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yavuz Dizdar 1964’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ndeki orta eğitimini 1982’de; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki eğitimini 1988’de tamamladı. Tıp eğitiminin ardından, o yıllarda Siirt’e bağlı olan Batman’da yaklaşık bir yıl mecburi hizmet yaptı.

1989-1992 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda ilaç bilimi üzerine, 1992-1996 yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda kanser üzerine uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu eğitimlerinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde kanser biyolojisi ve immünolojisi doktorası unvanını aldı. Halen aynı enstitüde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışmaktadır.

Yavuz Dizdar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Yavuz Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tıbbi çalışmalarına paralel olarak 1994’ten bu yana Dünya Gazetesi’nde sağlık ekonomisi ve politikası konusunda yazılar yazmaktadır. İstanbul Üniversitesi’ne ve üniversiter eğitime yönelik yazılarının yer aldığı Fakülte dergisi 2008 yılından beri yayın hayatındadır. Derginin bütün sayılarına www.fakultedergisi.com adresinden erişilebilir.

Bireysel çalışmalarının amacı bilimde yeni düşüncenin desteklenmesidir. Faaliyetlerinin bütünü “hakkaniyetli, bağımsız ve sürdürülebilir bir yaşam” başlığı altında özetlenebilir. Kaynak: Dr. Yavuz Dizdar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir?

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