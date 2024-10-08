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  4. Yayında yüzüne tükürmüştü! Müge Anlı'daki kadın şimdi de eşini o ünlü oyuncuya benzetti!

Yayında yüzüne tükürmüştü! Müge Anlı'daki kadın şimdi de eşini o ünlü oyuncuya benzetti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.10.2024 11:25
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35 yıllık eşi İbrahim'in 20 yaş küçük sevgilisi tarafından 2 Milyon TL dolandırıldığını söyleyip Müge Anlı'dan yardım isteyen Esma Hanım, eşinin itiraflarıyla hayatının şokunu yaşamıştı. Tekrar yayına çıkan çiftten Esma Hanım, eşini ünlü oyuncuya benzetti.

Yayında yüzüne tükürmüştü! Müge Anlı'daki kadın şimdi de eşini o ünlü oyuncuya benzetti!

Müge Anlı'nın kapısını 36 yıllık kocası İbrahim'le çalan Esma Hanım, şinin kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını söylemişti. Düğünden kalan bütün altınları ve eşi Esma'nın bütün birikimini Selma isimli kadına kaptıran İbrahim, eşiyle birlikte paraların peşine düşmüştü.

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TÜKÜRÜĞE BOĞMUŞTU!

"Ben büyük bir hata yaptım. Kendi isteğimle oldu. Kendim verdim, bozdurduk harcadık. O benden bilezik istemedi. Sağda solda yeme içmede ve alışverişte yedik. 100 bin TL'lik cep telefonu aldım. Kızlarına kurs parası ödedim. Kızının nişan masraflarına para ödedim. Otellere falan gittik." diyen İbrahim, yeniden görüştüğünü söyleyince tükürüğü yemişti.

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EŞİNİ KENAN İMİRZALIOĞLU'NA BENZETTİ!

"Her baba diyene bastın paraları. Beni evde unuttun. O kadını niye tatile götürdün. Ben sana masaj yapardım" diye eşine sitem eden Esma Hanım, altınlarını alan Selma'ya yayında seslendi. "Altınları Selma Hanım getir. Al götür bunu razı gelir misin?" diyen Esma Hanım 35 yıllık eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzetti." Benim kocam Kenan İmirzalıoğlu'na benziyor. Altınları getir sana feda edeceğim bunu. Şu güzelliğe kıyamıyorum." dedi.

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Müge Anlı ise bu benzetmeyi duyunca "Kenan İmirzalıoğlu adına güzel olmasa da senin için çok güzel. Zaten herkes herkesi aynı kişiye benzetseydi o zaman bir kişiyi kapışırdık. Aslında insan sevdiğini ne kadar güzel görüyor. Sen de git orda Selma'ya paraları kaptır." ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı
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