Yaz aylarında cilt kanseri riski nasıl azaltılır? Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Yaz ayları çoğu kişinin favorisidir. Yakıcı güneşin fark edilmeyen UV ışınları insan derisi üzerinde tahribat yaratıyor. Uzun süren kış mevsiminin ardından milyonlarca insan havaların ısınmasıyla kendini sokağa atıyor. Bununla birlikte, bir miktar güneş ışığı yararlı bir D vitamini kaynağı sağlarken, melanom ve melanom dışı olarak bilinen iki tür cilt kanserine de neden olabilir. Melanom olmayan cilt kanseri en sık görülen ve en az ciddi olanıdır, melanom ise en az görülen ancak en dikkatli olunması gerekendir.
Melanom, cildimizdeki pigment üreten hücreler veya melanositler mutasyona uğradığında ve kanserli hale geldiğinde ortaya çıkar. Sonuç olarak, cilt kanserine yakalanma riskini azaltmanın en iyi yollarından biri, cildi kapatarak veya güneş losyonu uygulayarak cildi korumaktır. Sadece İngiltere’de 2012'den beri cilt kanseri olan insan sayısı yüzde 50 arttı. Melanom, en agresif seyirli ve hayatı en çok tehdit eden cilt kanseridir. Sıklığı yıllar içinde artmaya devam etmektedir. Cilt kanserinin erkekleri kadınlardan daha fazla etkileme olasılığı daha yüksektir.
Cilt kanseri erken müdahale edildiğinde başarılı sonuç gösteren bir kanser türüdür. Genellikle cilt kanser belirtileri ise;
Okuyucu Yorumları 0 yorum