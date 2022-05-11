Yaz aylarında cilt kanseri riski nasıl azaltılır? Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Yaz ayları çoğu kişinin favorisidir. Yakıcı güneşin fark edilmeyen UV ışınları insan derisi üzerinde tahribat yaratıyor. Uzun süren kış mevsiminin ardından milyonlarca insan havaların ısınmasıyla kendini sokağa atıyor. Bununla birlikte, bir miktar güneş ışığı yararlı bir D vitamini kaynağı sağlarken, melanom ve melanom dışı olarak bilinen iki tür cilt kanserine de neden olabilir. Melanom olmayan cilt kanseri en sık görülen ve en az ciddi olanıdır, melanom ise en az görülen ancak en dikkatli olunması gerekendir.

YILLAR İÇİNDE CİLT KANSERİNDE ARTIŞ VAR

Melanom, cildimizdeki pigment üreten hücreler veya melanositler mutasyona uğradığında ve kanserli hale geldiğinde ortaya çıkar. Sonuç olarak, cilt kanserine yakalanma riskini azaltmanın en iyi yollarından biri, cildi kapatarak veya güneş losyonu uygulayarak cildi korumaktır. Sadece İngiltere’de 2012'den beri cilt kanseri olan insan sayısı yüzde 50 arttı. Melanom, en agresif seyirli ve hayatı en çok tehdit eden cilt kanseridir. Sıklığı yıllar içinde artmaya devam etmektedir. Cilt kanserinin erkekleri kadınlardan daha fazla etkileme olasılığı daha yüksektir.

CİLT KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Cilt kanseri erken müdahale edildiğinde başarılı sonuç gösteren bir kanser türüdür. Genellikle cilt kanser belirtileri ise;

Vücutta tekrarlayan ve iyileşmeyen yaraların oluşması,

Kahverengi, kırmızı, mavi, küçük ya da kabarık renkte lezyonların oluşması,

Kanamalı ve kabuklu lezyonların görülmesi,

Kahverengi veya kırmızı lekelerin görülmesi,

Vücutta görülen benlerin sayısında ve boyutunda artışlar. Yani farklı türlerde benlerin oluşması,

Benlerin kenarlarının düzensiz, asimetrik, girintili çıkıntılı, 5 mm'den büyük ve farklı renklerde oluşması,

Benlerde kanama ya da değişiklik gözlemlenmesi,

Kırmızı ya da renksiz yumruların oluşması.



