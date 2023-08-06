YAZ ŞARKISI 5. BÖLÜM FULL İZLE! Yaz Şarkısı hangi kanalda, bu akşam var mı? Son bölüm özeti

Yaz Şarkısı dizisi 5. bölüm ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduran Yaz Şarkısı, hayalini gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın hikayesini anlatıyor. İşte Yaz Şarkısı ile ilgili merak edilenler...

YAZ ŞARKISI 5. BÖLÜM FULL İZLE!

Yaz ve Kemal’in sahneye çıkması Emine’yi her ne kadar öfkelendirse de Murat’ın hamlesi konser alanında bir rezillik çıkmasına engel olmuştur. Fakat Emine’yi henüz tam anlamıyla tanımayan Murat onun ne kadar ileri gidebileceğinden haberdar değildir. Emine’nin Yaz’ı eve kapatması ve yaptıkları nikahı geçersiz saymasıyla Murat ve Yaz ayrı kalırlar. Murat’ın bir taraftan Kemal’in diğer taraftan Yaz’ı kaçırma hamleleri bir şekilde başarılı olur. Fakat hiç olmadık bir yerde hiç olmadık bir zamanda karşı karşıya gelmeleri her şeyi alt üst eder.

YAZ ŞARKISI HANGİ KANALDA, BU AKŞAM VAR MI?

Yaz Şarkısı FOX TV'nin yeni yazlık dizilerinden bir tanesi. Her hafta pazar akşamları yayınlanan dizi, saat 20.00'de başlıyor.

Yaz Şarkısı dizisi bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek.

YAZ ŞARKISI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kemal, Aslı’nın planı sayesinde Yaz’ın gözünden düşmüştür. Yaz kendini kullanılmış, kandırılmış hissederken ona destek olan tek kişi Murat’tır. Kemal’in kendisini Yaz’a anlatma hamlelerinin hiçbiri başarılı olamayınca zor kullanmak durumunda kalır. Onun bu hamlesi Emine’ye de kızının kendisini bırakıp kaçtığını düşündürecek ve ortalık iyice karışacaktır. Emine kararını vermiştir. İstanbul’daki evi kapatıp kızını alıp Rize’ye gidecektir. Fakat Yaz, Kemal’le ve şirketle ilgili gerçekleri öğrenince bir şeyler yapması gerektiğine karar verir. Her başı sıkıştığında olduğu gibi yine Murat’ın fikriyle birtakım hayalleri gerçeğe dönüştürür.



