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Yaz sıcaklarında ferahlatacak bir kahve tarifi: Klasik Buzlu Frappe

30.06.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın en sıcak günlerinde bile en sevdiği içeceği içmeden yapamayacak kahve aşıklarına sesleniyoruz. Bunaltıcı havalardan bir an olsun kurtulmak için size klasik notalarla harmanlanan bir soğuk kahve tarifi veriyoruz.

Yaz sıcaklarında ferahlatacak bir kahve tarifi: Klasik Buzlu Frappe

Frappe kahve hazır çözünebilir kahveden yapılan, köpük kaplı bir buzlu kahvedir. Hafif kahve tadıyla günümüzde turistlerin en beğendiği lezzetler arasında yer alıyor.

KLASİK BUZLU FRAPPE MALZEMELERİ

  • Duble espresso
  • 1/3 bardak buz
  • 100 ml süt
  • Şeker ya da çikolata şurubu

YAPIMI

  • Buz küplerini bir blender kullanarak ezin. (Buzu bir havluya sarabilir ve ezmek için bir oklava kullanabilirsiniz.)
  • Ezilmiş buzu bir bardağa dökün.
  • Ayrı bir kap alın ve espressoyu şeker, şurup ve sütle karıştırmak için bir çalkalayıcı veya çatal kullanın.
  • Hazırlanan kahveyi kırılmış buzlu bir bardağa dökün.
  • Damla çikolata ve kahve çekirdekleri ile süsleyin.
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