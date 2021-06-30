Yaz sıcaklarında ferahlatacak bir kahve tarifi: Klasik Buzlu Frappe

Frappe kahve hazır çözünebilir kahveden yapılan, köpük kaplı bir buzlu kahvedir. Hafif kahve tadıyla günümüzde turistlerin en beğendiği lezzetler arasında yer alıyor.
KLASİK BUZLU FRAPPE MALZEMELERİ
- Duble espresso
- 1/3 bardak buz
- 100 ml süt
- Şeker ya da çikolata şurubu
YAPIMI
- Buz küplerini bir blender kullanarak ezin. (Buzu bir havluya sarabilir ve ezmek için bir oklava kullanabilirsiniz.)
- Ezilmiş buzu bir bardağa dökün.
- Ayrı bir kap alın ve espressoyu şeker, şurup ve sütle karıştırmak için bir çalkalayıcı veya çatal kullanın.
- Hazırlanan kahveyi kırılmış buzlu bir bardağa dökün.
- Damla çikolata ve kahve çekirdekleri ile süsleyin.
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