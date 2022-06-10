Yaz tatilinde kamp tercih edenlerin yanına muhakkak alması gerekenler

Kamp yapmak elbette fazlasıyla zevkli ancak kampa gitmeden önce ihtiyaç listesi hazırlamak ve gerekli tüm ihtiyaçları temin etmek oldukça özen isteyen bir konu. Planladığınız kamp yerine ve sizinle kamp yapacak kişi sayısına göre değişiklik gösteren ihtiyaçları da unutmamak gerekiyor. Bu sayede kampta daha keyifli ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Siz de yazın sıcak günlerinde şehrin stresinden uzak huzurlu bir tatilinin hayalini kuruyorsanız sizi, kamp sırasında ihtiyaç duyacağınız olmazsa olmaz eşyalara yer verdiğimiz listemizle baş başa bırakıyoruz.

1. Sınırların ötesinde bir konfor sunuyor: Olimpia Avance 3 Mevsim 5 Kişilik Kamp Çadırı

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İnsanın temel ihtiyaçlarından barınma, şehir hayatından uzaklaşıp doğal hayata yakınlaşmak istediğinizde önemini daha da artırıyor. Kamp hayatında barınma ihtiyacını karşılamanızı sağlayacak en önemli ihtiyaçların başında ise çadır geliyor. Teknolojinin gelişmesiyle sığınılacak yer olmanın dışında farklı özellikler taşıyan çadırlar, tatil süresi boyunca kullananlara ekstra konfor sağlıyor. Olimpia Avance Kamp Çadırı, tam da böyle! Model; yaz, kış ve sonbahar olmak üzere toplam üç mevsimde kullanılabiliyor. Geniş iç hacmi sayesinde 5 kişinin rahatça uyuyabilmesine imkân tanıyor. Ürünü avantajlı kılan özelliklerden biri de yaklaşık 3,5 kilogram olması. Bu sayede elinizde zahmetsizce taşıyabilirsiniz.

2. Pompası sayesinde kolyaca şişiyor: Bestway Pavillo Çift Kişilik Şişme Yatak

Kamp hayatında kuracağınız bir çadır, doğal ortamda içinize huzur verir ve rahat bir uyku uyumanızı sağlar ancak evdeki yatağınızın konforunu tek başına sağlayamaz. Tabii konfor ve rahatlığı bir arada sunacak bir şişme yatağa da ihtiyacınız olacak! Bestway Pavillo Çift Kişilik Şişme Yatak şişirme pompası ile hızlı ve kolay şekilde yatak hâline gelir. Terletmeyen özel kadife yüzeyi sayesinde ekstra bir örtü veya çarşafa gerek duymadan aranılan konforu sunar. Ergonomik yapısı, vücuda masaj etkisi sunar. Üstelik yatağı dilediğiniz sertlik ve yumuşaklıkta ayarlayabilirsiniz.

3. Pişirme kapları yemek pişirmeyi kolaylaştırıyor: FreeCamp Anodize Alüminyum Yemek Seti

Beslenme, vücudun en önemli temel ihtiyaçlardan biri. Dolayısıyla bu gereksinimin kamp hayatında da karşılanması gerekir. Kamp yaparken mutfak bulamayacağınız için yemek pişirmek zor gibi görünebilir ancak çok kolay. Nasıl mı? Mutfak eşyalarını set olarak sunan FreeCamp Anodize Alüminyum Yemek Seti sayesinde! Marka, doğal hayatta yemek yaparken ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi düşünmüş. Set içerisinde; 150 x 82 mm ölçülerinde küçük bir tava, 154 x 37 mm ölçülerinde kızartma tavası, 2 adet çanak, 1 adet kepçe, kaşık ve kılıf bulunuyor. Kamp mutfak seti sayesinde birbirinden lezzetli çorbalar, et yemekleri ve kızartmalar yapabilirsiniz.

4. Acil durumlarda yardımınıza koşacak: FreeCamp İlk Yardım Kiti

Tüm tatillerde olduğu gibi kamp yaşamında da istenmeyen kazalar, yaralanmalar ve sağlık sıkıntıları yaşanabilir. Bu durumları önlemek için her kampçının mutlaka bir ilk yardım çantası taşıması gerekir. FreeCamp İlk Yardım Kiti sayesinde hayvan ısırıkları, ufak çaptaki çizik ve kesikler ya da daha fazlası için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm sağlık eşyaları acil durumlarda size destek olur. Set içinde; üçgensel bandaj, yapışkan bant rulo, dört adet çengelli iğne, makas, koruyucu maske, büyük boy bandaj, 4 adet alkollü ped, 4 adet antiseptik bez, dokuma olmayan bez, elastik ve yapışkan bandaj bulunur.

5. Hem kolayca taşınabiliyor hem katlanabiliyor: Bofigo Kamp Sandalyesi

Kamp hayatının vazgeçilmezlerinden kamp sandalyesi, son zamanların en gözde ürünlerinden biri olmayı başarıyor. Dilediğiniz zaman dilediğiniz yere götürebileceğiniz Bofigo Kamp Sandalyesi, hafif olduğu gibi 110 kiloya kadar ağırlıklara karşı da dayanıklılık gösteriyor. Metal aksamı kalın profilden tasarlanan model, elektrostatik fırın boyayla boyanıyor. Bu sayede sandalye hiçbir şekilde paslanmıyor ve kararma yapmıyor. Çift katlı polyester kumaş ve sağlam dikişleri sayesinde otururken arka bacak bölgesini de acıtmıyor. Üstelik sağ kolunda bardak koyma yeri bile bulunuyor. Dahası özel taşıma kılıfı sayesinde tek elle kolayca taşınabiliyor.

6. Kolayca ateşlenebiliyor: Nurgaz Olympos Kamp Ocak

Nurgaz Olympos Kamp Ocak, kampa giderken almanız gereken en önemli eşyalardan biri. Ürün, yemek pişirme ihtiyacınızı sonuna kadar karşılar. Ergonomik yapısı sayesinde kolayca taşınabilir. Üstelik yer de kaplamaz. Bu nedenle tatil yaparken tüm işlerinizi kolaylaştırır. Olası yaşanabilecek tehlikelere karşı çift conta sistemiyle maksimum emniyet sağlar ve bu sayede kazaların da önüne geçer. 1800 W gücüyle zor pişen yemekler için rahat pişirme deneyimi sunar. Güçlü paslanmaz brülörü sayesinde çalışma mekanizması sorun çıkarmaz. Ayrıca 8 saate kadar kesintisiz yanabilme özelliğiyle de sizi asla yarı yolda bırakmaz.

7. Ergonomik tasarımlı aydınlatma: BigSale Solar Şarjlı Güneş Enerjili Fan Kamp Feneri

Bir kamp alanında geceleri oldukça karanlık olacağı için yanınıza almanız gerekecek başlıca eşyalardan biri de kamp feneri. Üstelik fener, güneş enerjisiyle çalışabiliyorsa bu, sizi doğada priz aramak zorunda bırakmaz. Çok fonksiyonlu şarj sistemi sayesinde güneş enerjisi, USB ya da priz bağlantısı ile şarj olabilen BigSale Solar Şarjlı Güneş Enerjili Fan Kamp Feneri, tam da size göre! Ergonomik tasarımlı ve kolay kullanımlı ürün, vazgeçemeyeceğiniz tatil ürünlerinizden biri olacak! Askılığı sayesinde ürünü elinizde tutmak zorunda kalmadan dilediğiniz yere asabilir, 16 saate kadar aralıksız aydınlatma gücünden rahatça faydalanabilirsiniz.

8. Gelelim, mangalın imdadına koşan destek güçlere: Roxon Katlanabilir Izgara Gereçleri Seti

Kamp alanında ihtiyaç duyabileceğiniz çoğu araç gereçlerin tek bir yerde buluştuğu katlanabilen çok fonksiyonlu ızgara maşası, sizi fazla malzeme yükünden kurtaracak! Roxon Katlanabilir Izgara Gereçleri Seti; yemek pişirirken çatala, spatulaya ve doğrama ve kesme işlemlerine dönüşür. Aynı zamanda ızgara için maşa; içecekler için de şişe açacağı ve tirbuşon olarak kullanılabilir. Tam 6 ayrı fonksiyonu bulunan ızgara maşası, kolayca taşınabilir. Dahası temizleme kolaylığı sayesinde zamandan da tasarruf sağlar. Gıdaya uygun ve 430 paslanmaz çelikten üretilen ürünü yemeklerinizde rahatça kullanabilirsiniz. Ürünün uzun ömürlü olması da cabası!

9. Stanley Klasik Brew Pour Over Kahve Demleyici

Kahvesiz güne başlayamayan kampçılar düşünülerek tasarlanan Stanley Klasik Brew Pour Over Kahve Demleyici, portatif ve paslanmaz çelik yapısı sayesinde sizlere kamp alanında keyifli zamanlar yaşatır. Tekrar kullanılabilen ve 18/8 paslanmaz çelikten oluşan kahve filtresi, zahmetsizce temizlenir. Kahve filtresinin ölçüsü sayesinde 6 fincan kadar kahve demleyebilirsiniz. Materyalinde BPA bulundurmamasının yanı sıra sağlamlığı ve kalitesiyle de ömür boyu kullanım garantisi verir. Kahvenizi keyifle yudumlamak için tek yapmanız gereken, çekilmiş kahvenizi filtreye koymak. Ardından sonra sıcak su ekleyerek yaklaşık 2-3 dakika beklemek. İşte, bu kadar basit!

10. Dayanıklı ve kaliteli: INSMEER Kamp Seyahati için Öğle Yemeği Çantası

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Kamp alanında her an ihtiyaç duyacağınız eşyalardan bir de yalıtımlı kamp çantası. INSMEER Kamp Seyahati için Öğle Yemeği Çantası, soğuk veya sıcak kalması gereken yiyecek ve içecekleriniz istenilen ısı ayarında korur. Üstelik sızdırma da yapmaz. Dahası kolayca açılıp kapanabilen bir fermuara sahip. 16 litrelik geniş iç hacmi ve farklı gözleri sayesinde çantayı hem yiyecekleriniz için hem hassas eşyalarınızı kullanabilirsiniz. PEVA malzemelerinden üretilen ürünün iç kumaşı da su geçirmez. Normal koşullarda 8 saat boyunca yalıtım özelliği bulunan ürün, buz paketlerinde ise 12 saate kadar dayanıklılık gösterir. Kaliteli omuz askılarıyla zahmetsizce taşınabilir.