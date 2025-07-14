Yazın serinletici lezzeti: 2025’in popüler soğuk kahve tarifleri! Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Kirazlı soğuk kahve, Iced Latte ve Dalgona kahvelerinin tarifleri…

Soğuk kahveler, yazın hem serinletici hem de enerji verici bir seçenek sunuyor. Özellikle vegan süt alternatifleri (badem, yulaf, hindistancevizi sütü) ve mevsimsel meyvelerle yapılan tarifler popüler.

KLASİK ICED LATTE

Malzemeler (1 kişilik):

1 shot espresso (veya 2 çay kaşığı granül kahve + 2 yemek kaşığı sıcak su)

1 su bardağı soğuk süt (badem sütü veya yulaf sütü de olabilir)

1 tatlı kaşığı şeker veya bal (isteğe bağlı)

Buz küpleri

Çikolata sosu veya tarçın (süsleme için, isteğe bağlı)

Yapılışı:

Espresso’yu hazırlayın ve soğuması için kenara alın. Granül kahve kullanıyorsanız, sıcak suyla karıştırarak çözün.

Bir bardağa bolca buz küpü doldurun.

Soğuk sütü bardağa dökün, üzerine espresso’yu yavaşça ekleyin.

Şeker veya bal ekleyecekseniz, espresso ile karıştırın. Çikolata sosu veya tarçın serpip servis edin.

Hazırlık süresi: 5 dakika

DALGONA KAHVE

Malzemeler (1 kişilik):

2 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıcak su

1 su bardağı soğuk süt

Buz küpleri

Kakao tozu (süsleme için, isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bir kasede granül kahve, toz şeker ve sıcak suyu mikserle veya çırpma teliyle 3-5 dakika, koyu bir köpük oluşana kadar çırpın.

Bir bardağa buz küplerini ve soğuk sütü doldurun.

Köpüklü kahve karışımını sütün üzerine kaşıkla yayın.

Üzerine kakao tozu serpip hemen servis edin.

Hazırlık süresi: 7 dakika

KİRAZLI SOĞUK KAHVE

Malzemeler (1 kişilik):

1 shot espresso (veya 2 çay kaşığı granül kahve + 2 yemek kaşığı sıcak su)

1/2 su bardağı kiraz suyu (taze kirazlardan veya hazır)

1/2 su bardağı soğuk süt

1 tatlı kaşığı bal veya agave şurubu

Buz küpleri

Taze kiraz veya nane yaprağı (süsleme için)

Yapılışı:

Espresso’yu hazırlayın ve soğuması için kenara alın.

Bir bardağa buz küplerini doldurun, üzerine kiraz suyunu ve soğuk sütü ekleyin.

Espresso ve balı karıştırıp bardağa yavaşça dökün, hafifçe karıştırın.

Taze kiraz veya nane yaprağıyla süsleyerek servis edin.

Hazırlık süresi: 8 dakika

SUNUM ÖNERİLERİ:

Şeffaf bardaklar kullanarak kahvelerin katmanlı görünümünü öne çıkarın.

Renkli pipetler ve meyve dilimleriyle süsleyerek sosyal medya için çekici hale getirin.

Soğuk kahveleri, ferah bir yaz akşamında bahçe veya balkonda servis edin.

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