Yediler içtiler iş hesap ödemeye gelince kimseye fark ettirmeden böyle kaçtılar! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Sussex bölgesindeki bir İtalyan restoranında kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri tepkilere neden oldu. Görüntülerde üç kadının ana yemek yediği ve kokteyller içtiği görülürken hesap 300 sterlin (yaklaşık 12 bin 647 TL) tutunca kadınlar kimseye fark ettirmeden kaçtı.

Sinirli işletme sahibi ITV News Meridian'a konuşarak, "Durumdan dolayı hayal kırıklığına uğradım ve öfkelendim çünkü işimize çok fazla sevgi ve emek veriyoruz ve bu tür durumlarla uğraşmak çok moral bozucu." dedi.







