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    4. Yediler içtiler iş hesap ödemeye gelince kimseye fark ettirmeden böyle kaçtılar! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

    Yediler içtiler iş hesap ödemeye gelince kimseye fark ettirmeden böyle kaçtılar! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.07.2024 15:01
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    İngiltere'nin Sussex bölgesinde üç kadın bir İtalyan restoranında 300 sterlin (yaklaşık 12 bin 647 TL) değerinde hesap gelince bir anda ortadan kayboldu. Üç kadının restorandan ödeme yapmadan ayrılmadan önce telefonunu kontrol ettiği görüldü. Restoran sahibi güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak duruma itiraz etti.

    Yediler içtiler iş hesap ödemeye gelince kimseye fark ettirmeden böyle kaçtılar! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Sussex bölgesindeki bir İtalyan restoranında kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri tepkilere neden oldu. Görüntülerde üç kadının ana yemek yediği ve kokteyller içtiği görülürken hesap 300 sterlin (yaklaşık 12 bin 647 TL) tutunca kadınlar kimseye fark ettirmeden kaçtı.

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    Sinirli işletme sahibi ITV News Meridian'a konuşarak, "Durumdan dolayı hayal kırıklığına uğradım ve öfkelendim çünkü işimize çok fazla sevgi ve emek veriyoruz ve bu tür durumlarla uğraşmak çok moral bozucu." dedi.

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