Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Lisedeki kız kavgası sosyal medyada gündem olmuştu! Şiddet sonrasında hastanelik olan genç kızın bilişsel bozukluk yaşadığı ifade edildi

    Lisedeki kız kavgası sosyal medyada gündem olmuştu! Şiddet sonrasında hastanelik olan genç kızın bilişsel bozukluk yaşadığı ifade edildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.04.2024 15:01
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Missourili bölgesindeki bir lisede okuyan 16 yaşındaki Kaylee Gain isimli genç bir kız okul sonrasında yaşıtları olan bir grup genç kızla kavga etmişti. Kavga görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ve milyonlarca izlenmeye ulaşan Gain uğradığı şiddetin sonrasında hastanelik olmuştu. Gain'in önemli bilişsel bozukluk belirtileri gösterdiği ifade edildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Missourili bölgesindeki bir lisede okuyan 16 yaşındaki Kaylee Gain isimli genç bir kızın önemli bilişsel bozukluk belirtileri gösterdiği ifade edildi. Yaşıtlarıyla yaşadığı kavga görüntüleri infiale neden olan genç kızın söz konusu anlarda yerlerde sürüklendiği, kafasının defalarca yere vurulduğu görüldü.

    3

    Ailenin avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada 16 yaşındaki Kaylee Gain'in hastanede olduğunun farkında olduğunu ancak neden orada olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını ve başka bir genç kızla yaşanan kavgayı hatırlamadığını söyledi. Avukat Bryan Kaemmerer, gencin yardımla yürüme yeteneğinin geliştiğini ancak konuşmasının hala sınırlı olduğunu söyledi.

    1

    Güncellemede Kaemmerer, "Kaylee'nin yürüme yeteneği biraz gelişti ancak hastane personelinin yardımı olmadan yürüyemiyor. Kaylee, yapabildiği sınırlı konuşmalar sırasında hala ciddi bilişsel bozulma belirtileri gösteriyor ve aynı kısa cümleleri defalarca tekrarlama eğiliminde" ifadelerini kullandı.

    SALDIRGAN TUTUKLANMIŞTI

    2

    8 Mart'ta gerçekleşen saldırıda 15 yaşındaki bir kız tarafından kafası beton bloklara defalarca vurulan Gain kafatası krırığı ve beyin kanaması geçirdi. 15 yaşındaki genç tutuklandı. İsmi açıklanmayan kızın ailesi, kameralara yansıyan kavga öncesinde kızın taciz ve zorbalığa maruz kaldığını ve görüntülerde sadece kendisini savunduğunu söyledi.

    İlginizi Çekebilir

    Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı

    Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı

     100 şirkete iş başvuru yaptı! Hepsinden reddedilince isyan etti

    100 şirkete iş başvuru yaptı! Hepsinden reddedilince isyan etti

     Restoran kıyafetini uygunsuz buldu! "Kovulmamak için..."

    Restoran kıyafetini uygunsuz buldu! "Kovulmamak için..."

     Emniyet şeridine 'Zenginlerin VIP güzergahı' dedi! "Cezası neyse öderiz"

    Emniyet şeridine 'Zenginlerin VIP güzergahı' dedi! "Cezası neyse öderiz"

    Pavyon dansıyla ünlenmişti! 'Hamileyim' paylaşımı olay oldu

    Pavyon dansıyla ünlenmişti! 'Hamileyim' paylaşımı olay oldu


    Yerel Seçim 2024


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Seans başına aldığı ücret dudak uçuklattıSeans başına aldığı ücret dudak uçuklattı
    Pasaportunu unutan pilot yüzünden uçuş ertelendi! "Koşarak dışarı fırladı"Pasaportunu unutan pilot yüzünden uçuş ertelendi! "Koşarak dışarı fırladı"
    Tüm erkeklerin söylediği 'gizli yalanı' ifşa etti! Sosyal medya ikiye bölündüTüm erkeklerin söylediği 'gizli yalanı' ifşa etti! Sosyal medya ikiye bölündü
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika lise
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Üsküdar Belediyesi'nde kaydedilen anlar gündeme damga vurdu

    Üsküdar Belediyesi'nde kaydedilen anlar gündeme damga vurdu

    AK Parti ve MHP'nin 4 ili nasıl kaybettiği ortaya çıktı!

    AK Parti ve MHP'nin 4 ili nasıl kaybettiği ortaya çıktı!

    Sahilde yemek yemek istemişti! Ortalık karıştı

    Sahilde yemek yemek istemişti! Ortalık karıştı

    Tüm erkeklerin söylediği 'gizli yalanı' ifşa etti! Sosyal medya ikiye bölündü

    Tüm erkeklerin söylediği 'gizli yalanı' ifşa etti! Sosyal medya ikiye bölündü

    Ülke bu skandalı konuşuyor! Yanlış hamile hastaya kürtaj yapıldı

    Ülke bu skandalı konuşuyor! Yanlış hamile hastaya kürtaj yapıldı

    Dünyanın en uzun Türkçe kelimesini İngilizce'ye çevirirken yoruldu

    Dünyanın en uzun Türkçe kelimesini İngilizce'ye çevirirken yoruldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

    Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.