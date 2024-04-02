Lisedeki kız kavgası sosyal medyada gündem olmuştu! Şiddet sonrasında hastanelik olan genç kızın bilişsel bozukluk yaşadığı ifade edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missourili bölgesindeki bir lisede okuyan 16 yaşındaki Kaylee Gain isimli genç bir kızın önemli bilişsel bozukluk belirtileri gösterdiği ifade edildi. Yaşıtlarıyla yaşadığı kavga görüntüleri infiale neden olan genç kızın söz konusu anlarda yerlerde sürüklendiği, kafasının defalarca yere vurulduğu görüldü.

Ailenin avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada 16 yaşındaki Kaylee Gain'in hastanede olduğunun farkında olduğunu ancak neden orada olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını ve başka bir genç kızla yaşanan kavgayı hatırlamadığını söyledi. Avukat Bryan Kaemmerer, gencin yardımla yürüme yeteneğinin geliştiğini ancak konuşmasının hala sınırlı olduğunu söyledi.

Güncellemede Kaemmerer, "Kaylee'nin yürüme yeteneği biraz gelişti ancak hastane personelinin yardımı olmadan yürüyemiyor. Kaylee, yapabildiği sınırlı konuşmalar sırasında hala ciddi bilişsel bozulma belirtileri gösteriyor ve aynı kısa cümleleri defalarca tekrarlama eğiliminde" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN TUTUKLANMIŞTI

8 Mart'ta gerçekleşen saldırıda 15 yaşındaki bir kız tarafından kafası beton bloklara defalarca vurulan Gain kafatası krırığı ve beyin kanaması geçirdi. 15 yaşındaki genç tutuklandı. İsmi açıklanmayan kızın ailesi, kameralara yansıyan kavga öncesinde kızın taciz ve zorbalığa maruz kaldığını ve görüntülerde sadece kendisini savunduğunu söyledi.







