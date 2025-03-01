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Yedirerek öldüren trend! Amacından şaştı: Mukbang çılgınlığı sosyal medyada obetize ve can kaybına sebep oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.03.2025 10:03
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Mukbang amacından şaştı, ölümlere sebep oldu. İnternette ilk trend olduğu dönemde insanların yalnız yemek yediği hissiyatını ortadan kaldırmak adına talep gören bu akım şimdilerde obezite ve hatta ölümlere sebep oluyor. Dünya çapında bazı fenomenlerin hayatını kaybetmesine yol açtığı düşünülen bu akım, 2020'de zirveyi gördükten sonra şimdilerde oldukça az talep görüyor.

Yedirerek öldüren trend! Amacından şaştı: Mukbang çılgınlığı sosyal medyada obetize ve can kaybına sebep oldu

Mukbang, yalnız insanlara yemeklerini yerken onlara eşlik edecekleri basit ve masum bir internet trendi olarak başladı . Trend ilk Güney Kore'de büyük miktarda yemek yerken hayranlarıyla yayın yapan fenomenlerle başladı.

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BİR KAÇ FENOMEN ÖLDÜ

Bu yayınlar, Covid-19 salgını sırasında zirveye ulaştı. Birçok kişi evlerinde yalnız başına mahsur kaldığında bu yayınları izler hale geldi. Ancak mukbang fenomenleri, daha fazla hayran çekmek için giderek daha çılgın numaralar yapmaya başladı. Son dönemde ise mukbang fenomenleri devasa boyutlarda 10 saatlik yeme çılgınlıklarına girişti. Hatta bu trendde üç fenomen hayranlarını eğlendirmeye çalışırken hayatlarını kaybettiler.

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ÖLÜMLER ARDI ARDINA

Geçtiğimiz yıl, Çinli YouTuber Pan Xiaoting, 10 kg'dan fazla yemek yemeye çalıştıktan sonra ölümlerini canlı yayınladı. 24 yaşındaki kadının ölüm nedeninin aşırı yemek olduğu tespit edildi. Xiaoting, 300 kg ağırlığındaydı.

Xiaoting'in ölümünden bir ay önce, Callejas 503 olarak bilinen Salvadorlu YouTuber ve mukbanger Edgar Landaverde, 37 yaşında hayatını kaybetmişti. Hayranları, Pan'ın ölümünün obezitesiyle ilgili olduğunu ileri sürmüştü.

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Filipinli içerik yaratıcısı Manoy Apatan, bir mukbang çektikten sonraki gün ölümcül bir kalp krizi geçirdi. Olay o kadar şok ediciydi ki Filipinler mukbang içeriklerini yasaklamayı düşündü.

ÜNLÜ FENOMEN O AKIMI GERİDE BIRAKTI

En büyük mukbang yayıncılarından biri olan Japonya'dan Yuka Kinoshita, 5,24 milyon YouTube takipçisine 1 Şubat'ta aniden emekliye ayrıldığını söyledi. "Rekabetçi bir yiyici olarak devam etmek zorlaşıyor." dedi.

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ARTIK TALEPTE GÖRMÜYOR

Google arama trendlerine göre mukbang içeriğine olan talep de düşüşte. Yeme yayınlarının küresel biçimde zirveye ulaşması 2020 yılında oldu. Ancak bu akıma olan ilgi o zamandan beri her yıl istikrarlı bir şekilde düşüyor.

Mynet'in Sesi
Bebek yanağında kulakla dünyaya geldi! Bebek yanağında kulakla dünyaya geldi!
Evine girip asit döktüler...Evine girip asit döktüler...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya obezite fenomen covid trend yemek Mukbang
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