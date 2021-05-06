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Yeliz'den yeni Özcan Deniz açıklaması! 'Muhteşem bir kadınla beraber oldu'

06.05.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeliz, Ebru Akel'le Kadın İsterse Programı'nda Özcan Deniz'le yaşadığı 12 günlük aşkına gelen eleştirilere yanıt verdi.

Yeliz'den yeni Özcan Deniz açıklaması! 'Muhteşem bir kadınla beraber oldu'

70 ve 80'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Yeliz, geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz ile yaşadığı aşk hakkında çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

Yeliz, "Çok aşık oldum. 12 gün evden çıkmadık. O yeni piyasaya çıkıyordu, şimdiki gibi rahat değildi. Rahmetli Hilmi Topaloğlu da onay vermemişti. Ayrılmak zorunda kaldık. Sonu olmayacağı için bitti. Babamın dizine yatıp 'Çok acı çekiyorum' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkilerin ardından Yeliz, suskunluğu bozdu. 'Ebru Akel'le Kadın İsterse'ye konuk olan Yeliz, "Allah aşkına herkes kendi yaptığına baksın! Aşık olduk birbirimize! Şimdiye bakarsak bizler çok düzgün şeyler yaşamışız. Karşılaştığımız zaman tabii ki konuşuyoruz. Düşman değiliz. Allah herkese nasip etsin. 12 sene de sürebilirdi ama bizimki 12 gün sürdü. Unutmak için çok çaba sarf ettim" dedi.

Yeliz ayrıca, "Özcan Deniz'in gurur duyması lazım ki benim gibi muhteşem bir kadınla beraber oldu! Ben karakteriyle, kişiliğiyle, sesiyle mucizeyim" diye konuştu.


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Özcan Deniz
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