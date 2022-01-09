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Yeliz Yeşilmen'den tepki çeken sözler: Kadınlar sakin olup, çenelerini tutsun!

09.01.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşinden şiddet gördükten sonra boşanan Yeliz Yeşilmen son açıklamasıyla gündeme geldi. Ali Uğur Akbaş'tan boşanan Yeliz Yeşilmen açıklamasında "Kadınlar sakin olup, çenelerini tutsun!" sözleriyle tepki çekti. Twitter ve Instagram'da Yeşilmen'in bu sözlerine kadınlar çok kızdı.

Yeliz Yeşilmen'den tepki çeken sözler: Kadınlar sakin olup, çenelerini tutsun!

Son dönemde Al Sana Haber programında boy gösteren Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş'tan şiddet gördükten sonra boşanma kararı almıştı. Yeliz Yeşilmen şiddet görmesini sevgiye bağladı ve "Ben şiddet gördüm. Şiddet görmeyen kadın mı var? Ama bende karşılığında şiddet gösterdim. Bizimkisi aşırı sevgiden, aşktan kaynaklanan bir şiddet" yorumunda bulundu.

Yeliz Yeşilmen bununla da kalmadı ve tepki çeken sözlerde bulundu. Yeliz Yeşilmen açıklamasında, "Tavsiyem kadınlara biraz sakin olmaları ve çenelerini tutmalarıdır" şeklinde konuştu.

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Yeşilmen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Ünlü oyuncunun sözlerine sosyal medyada "Bu nasıl saçma tavsiye?" yorumları yağdı.


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Yeliz Yeşilmen
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