Yeliz Yeşilmen'den tepki çeken sözler: Kadınlar sakin olup, çenelerini tutsun!

Son dönemde Al Sana Haber programında boy gösteren Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş'tan şiddet gördükten sonra boşanma kararı almıştı. Yeliz Yeşilmen şiddet görmesini sevgiye bağladı ve "Ben şiddet gördüm. Şiddet görmeyen kadın mı var? Ama bende karşılığında şiddet gösterdim. Bizimkisi aşırı sevgiden, aşktan kaynaklanan bir şiddet" yorumunda bulundu.

Yeliz Yeşilmen bununla da kalmadı ve tepki çeken sözlerde bulundu. Yeliz Yeşilmen açıklamasında, "Tavsiyem kadınlara biraz sakin olmaları ve çenelerini tutmalarıdır" şeklinde konuştu.

Yeşilmen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Ünlü oyuncunun sözlerine sosyal medyada "Bu nasıl saçma tavsiye?" yorumları yağdı.



