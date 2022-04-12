MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı!

Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı!

12.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde katıldığı Tv programı Beyin Dedektifi'nde zor anlar yaşayan Yeliz Yeşilmen, kendini neşelendirmek için hamam keyfi yaptı. Sosyal medyadan hamamda çekilen fotoğraflarını paylaşan Yeşilmen'e yorum yağdı.

Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı!

Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz günlerde katıldığı programda travmasıyla yüzleşmiş, başından geçen olayları gözyaşları içinde anlatmıştı.

Yeliz Yeşilmen ağlayarak anlattı! Yeliz Yeşilmen ağlayarak anlattı! "Hoca büyüyü bozmak için..."

Sıkıntılı günleri geride bırakmak isteyen Yeliz Yeşilmen, rahatlamak için kendini hamama attı.

278372689_957771328255376_5250972810579463043_n

Sosyal medya hesabından hamamda çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaşan Yeşilmen'e yorum yağdı.

278350365_532801821521199_143172983377035964_n

Yeşilmen paylaşımına; "Bu hayatta neyi ciddiye alıp neyi ciddiye almayacağını çok dikkat etmen gerekiyor çünkü ciddiye aldığın şeyi büyütürsün ukala insanları değersiz insanları sinirini bozan insanları ve sinirini bozan hiçbir şeyi sakın sakın ciddiye alma onlara bu pirimi verme olayları büyütme aşkı sevgiyi huzuru yardımı büyüt ki hayatına bereket bolluk yağsın." notunu düştü.

278299286_348219117366571_1861982154279647762_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Sarık tatmak gerekiyor mu?" diye açık açık sordu"Sarık tatmak gerekiyor mu?" diye açık açık sordu
Elif Ada 10 yaşında! "Babasının kopyası"Elif Ada 10 yaşında! "Babasının kopyası"
'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Yeliz Yeşilmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Türkiye'de bir ilk! Kilosu 3 bin lira... Müthiş gelir sağlıyor!

Türkiye'de bir ilk! Kilosu 3 bin lira... Müthiş gelir sağlıyor!

Motorin litre fiyatında 1 liralık indirim...

Motorin litre fiyatında 1 liralık indirim...

Marketlerin ucuz fiyat takibi şaşkına çevirdi! ‘Casus’ gönderiyorlar…

Marketlerin ucuz fiyat takibi şaşkına çevirdi! ‘Casus’ gönderiyorlar…

İlginizi Çekebilir

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.