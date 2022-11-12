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Yemeğini yiyen köpeğe tekme attı! Meydan dayağı yedi...

12.11.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Eskişehir'de yaşandı. Bir vatandaş, kendisine verilen döneri yiyen köpeğin çenesine tekme attı. Köpeğin acıyla inleme sesinin ardından diğer vatandaşlar tekme atan şahsa tepki gösterdi. Şahıs, köpeğin kendisini ısırdığını iddia etse de öfkeli kalabalığın dayağından kurtulamadı.

Yemeğini yiyen köpeğe tekme attı! Meydan dayağı yedi...

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi’nde bulunan İsmet İnönü Caddesi’nde ilginç bir olay meydana geldi. İşlek caddede hizmet veren bir fastfood restoranı önünde kendisine verilen döneri yediği düşünülen köpeğe, bir vatandaş tarafından tekme atıldı. Çenesine atılan tekme ile inleyen köpek, adeta neye uğradığını şaşırdı.

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KÖPEK ISIRDI İDDİASI

Olayı gören vatandaşlar şahsa tepki göstererek, neden tekme attığını sordu. Şahıs bahse konu köpeğin kendisini ısırdığını ve bunun için tekme attığını iddia ederek kendini savundu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme atan şahıs bir anda kendini tepkili kalabalığın arasında buldu.

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Adeta meydan dayağı atılan şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Tekme ile şaşkına dönen köpek ise kendi etrafında dönerken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü. (İHA)

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köpek dayak meydan

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